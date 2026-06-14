Pixel 11 Pro XL: Das ist das größte Google-Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Specs, Galerie & Video)

Veröffentlicht am von Jens
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Praktisch im Hochsommer wird Google die neuen Pixel 11-Smartphones ankündigen, die in diesem Jahr erneut im Viererpack erscheinen sollen. Neben dem Standardgerät und dem Pro-Ableger wird es erneut das große Modell Pixel 11 Pro XL geben, das sich an alle Nutzer mit hohen Ansprüchen richtet, sowohl was die Leistung als auch das Display angeht. Wir fassen euch anlässlich der erwarteten Präsentation in zwei Monaten noch einmal alle Informationen zusammen.


pixel 11 pro xl 2

Das Pixel 11 Pro XL wird auch in diesem Jahr wieder das größte Google-Flaggschiff stellen, das sowohl das Pixel 11 als auch das Pixel 11 Pro überragen wird. Je nach Zustand ist es auch größer als das Foldable und sogar besser ausgestattet. Es wird die Nachfolge des Pixel 10 Pro XL antreten und sicherlich eine ähnliche Zielgruppe ansprechen. Es gibt auch in diesem Jahr einige Fortschritte, die uns die Leaker mit den folgenden durchgesickerten Spezifikationen und Renderbildern bereits gezeigt haben:

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

  • Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL
  • Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED
  • Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits
  • SoC: Tensor G6 (alle Infos zum Tensor G6)
  • RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte
  • Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB
  • Akku: 5500 mAh
  • Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Wer es gerne etwas größer mag und auf die Google-Smartphones fixiert ist, greift natürlich zum Pixel 11 Pro XL. Google hat mit dieser Geräteline ein attraktives Modell im Gepäck, das aus der Kombination von großem Display und starker Leistung zu einem schönen Gesamtpaket geschnürt wird. Die Spezifikationen können sich sehen lassen. Jetzt schauen wir uns das neue, große Smartphone einmal im Detail an.




pixel 11 pro xl 1

pixel 11 pro xl 3

pixel 11 pro xl 2




Es ist keine große Überraschung, dass sich das Pixel 11 Pro XL ähnlich wie die kleinen Brüder am Jahresvorgänger orientiert und auch nicht sehr viel anders aussieht als das Pixel 11 oder Pixel 11 Pro. Der größte Sprung wird laut den Leakern bei der Kameraleiste erwartet, die tatsächlich etwas dezenter ausfallen soll – wie das mit dem erwarteten Pixel Glow zusammenpassen, muss sich erst noch zeigen. Die Anordnung der Kameras soll sich leicht verändern, doch die Mächtigkeit bleibt bestehen. Bei den anderen beiden Smartphones sinkt die Tiefe immerhin um 0,1mm.

Verkaufsstart und Verkaufspreis
Das Pixel 11 Pro XL wird zum Verkaufsstart einen stolzen Preis haben, darüber muss man sich gar keine Illusionen machen. Doch wie schon der Vorgänger wird es sicherlich schnell durch zahlreiche Aktionen der Händler im Preis fallen. Die große Frage ist natürlich, wie hoch der Grundpreis sein wird, doch bisher gibt es dazu keinerlei Informationen. Durch die Speicherkrise und die Weltlage würde ich von einem spürbar gesteigerten Preis ausgehen. Wir erwarten den Verkaufsstart für Ende August oder Anfang September und die Präsentation gut zwei Wochen zuvor.

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