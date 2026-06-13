Pixel 11 Pro: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was jetzt schon bekannt ist (Specs, Galerie & Video)

Die große Zeit der Pixel 11-Smartphones rückt näher, denn Google wird schon in gut zwei Monaten die nächste Generation vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder aus vier Geräten bestehen wird. Auch rund um das Pixel 11 Pro sind in den letzten Wochen viele Informationen durchgesickert, die wir euch in diesem Artikel noch einmal ausführlich zusammenfassen wollen. Alle Leaks rund um das neue Google-Flaggschiff.



Google wird mutmaßlich schon in gut zwei Monaten das Pixel 11 Pro vorstellen, das als absolutes Flaggschiff-Smartphone an den Start gehen wird. Es tritt die Nachfolge des Pixel 10 Pro an und als kleineres der beiden Pro-Modelle ist es oft dieses Gerät, zu dem die Pixel-Fans greifen – wenn man so will, das Hauptflaggschiff. Die Leaker waren zuletzt wieder fleißig und haben uns viele Informationen als auch Renderbilder geliefert, die wir euch in diesem Artikel zeigen.

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 128 GB | 256 GB | 512 GB

Akku: 4707 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Laut mehreren Marktforschern soll das Pixel 11 Pro eines der meistverkauften Smartphones des Jahres 2026 werden und könnte somit gleichzeitig eines der erfolgreichsten Google-Smartphones überhaupt werden. Dafür spricht tatsächlich einiges, denn obige Spezifikationen und auch die folgenden Renderbilder sowie das Video können sich durchaus sehen lassen – das Pixel 11 Pro in voller Pracht.

















Das Pixel 11 Pro baut stark auf dem Design des Vorgängers auf, hat aber ebenso wie die kleinen Brüder eine kleine Anzahl von Anpassungen im Gepäck: Das gesamte Smartphone soll wohl 0,1mm weniger Tiefe aufweisen, sodass es sich ein klein wenig kompakter anfühlen sollte. Rund um die Größe des Kamerabalkens und der Höhe gibt es widersprüchliche Angaben im Bereich von Zehntelmillimetern. Die Kameraleiste soll wohl auch beim Pixel 11 Pro etwas dezenter ausfallen als beim Vorgänger. Spannend wird das vor allem in Kombination mit Pixel Glow, das ein Teil der Kameraleiste bilden könnte.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

In puncto Preisgestaltung gibt es bisher noch keine Informationen zum Pixel 11 Pro, doch die Zahl auf dem Preisschild dürfte sicherlich nach oben gehen. Während es in den letzten Jahren eine relative Preisstabilität gab, könnte das in diesem Jahr durch multiple Krisen etwas anders ausfallen. Wir erwarten die Präsentation des Pixel 11 Pro für etwa Mitte August und den Verkaufsstart Ende August oder zu Beginn des folgenden Monats.

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.