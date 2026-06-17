Pixel-Smartphones: Google veröffentlicht großes Update für alle Geräte – Android 17, Feature Drop, Wear OS 7

Der gestrige Dienstag war für Pixel-Nutzer wieder ein echter Feiertag, denn es wurde ein großes Pixel Update veröffentlicht, das aus einer Reihe von einzelnen Paketen besteht. In diesem Artikel fassen wir noch einmal alle Informationen zu den Neuerungen für die Pixel-Smartphones und die Pixel Watch zusammen. Nach einer längeren Durststrecke war es ein starker Juni.



Google hat gestern Abend endlich die Handbremse gelöst und mit dem Rollout der großen Updates begonnen, die wir schon seit mindestens zwei Wochen erwartet haben. Insgesamt gab es nicht weniger als vier Pakete, die gemeinsam ausgerollt worden sind und in diesen Stunden bei allen Pixel-Nutzern ankommen. Wir zeigen sie euch noch einmal in der schnellen Übersicht, sowie für den späteren Rückblick auf das Juni-Paket.

Pixel Update für Juni 2026

Sozusagen als verlängerter Arm des Android-Sicherheitsupdate für Juni 2026 hat man gestern Abend das Pixel-Update für diesen Monat veröffentlicht. Es umfasst sehr viele Verbesserungen aus allen Bereichen, die Probleme und Stolpersteine vom Display über das Framework bis zur Sicherheit und der Kamera beheben. Wer in den letzten Wochen Probleme hatte, könnte eine gute Chance haben, dass dieses mit dem aktuellen Update behoben wird.

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Pixel Feature Drop

Es wird nur etwa vier Mal pro Jahr veröffentlicht und ist daher stets heiß erwartet – die neueste Ausgabe des Pixel Feature Drop. Google hat gestern Abend das Pixel Feature Drop für Juni 2026 veröffentlicht, das viele Verbesserungen im Gepäck hat. Dazu gehören die Videobearbeitung mit Gemini Omni, die Audiogenerierung mit Geminis Audio-Modell, die App-Bubbles, die Aufzeichnung von Bildschirmreaktionen, die Ausweitung von Ask Fotos und dem Anrufbeantworter und vieles mehr.

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Android 17

Als Teil des Pixel Feature Drop wurde das neue Betriebssystem Android 17 veröffentlicht. Es bringt viele wichtige Neuerungen auf die Smartphones vieler Nutzer – zunächst gilt das ebenfalls nur für Pixel-Nutzer. Zu den Neuerungen gehören unter anderem die App-Bubbles, die Bildschirmreaktionen, ein ganz neuer Spielemodus für Foldables, erhöhter Datenschutz und Sicherheit, die Möglichkeit zur Anpassung von Homescreen-Icons und mehr.

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Wear OS 7

Auch Smartwatch-Nutzer durften sich gestern freuen, denn Google hat das neue Wear OS 7 veröffentlicht. Das neue Smartwatch-Betriebssystem bringt anpassbare Widgets, in Kürze das neue Gemini Intelligence, die Live Updates, die Möglichkeit zur Steuerung von externen Geräten und noch einiges mehr. Der Rollout auf die Pixel Watch hat bereits begonnen.

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Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.