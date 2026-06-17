Pixel Update: Das Juni-Update ist endlich da – Google bringt wichtige Verbesserung auf die Smartphones

Mit einer längeren Verzögerung als erwartet hat Google gestern Abend das große Pixel Update veröffentlicht, das sehr viele Neuerungen, wichtige Fixes und behobene Probleme im Gepäck hat. Parallel zum neuen Android 17 und dem Pixel Feature Drop bringt man einen großen Schwung von Verbesserungen auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation. Die Schwerpunkte liegen in praktisch allen relevanten Bereichen.



Der Juni ist bei Google in puncto Smartphone-Updates wieder sehr gut gefüllt. Schon vor zwei Wochen (!) wurde das bisher umfangreichste Android-Sicherheitsupdate für Juni veröffentlicht und einen halben Monat später legt man nun für die Smartphones aus eigenem Hause nach. Gestern Abend wurde zunächst das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das unter anderem das neue Android 17 im Gepäck hat. Jetzt folgen noch Sicherheit und Stabilität für Pixel.

Das Juni-Update für die Pixel-Smartphones fällt sehr umfangreich aus, was natürlich auch mit dem großen Juni-Update für Android und Android 17 zusammenhängt. Echte Schwerpunkte gibt es nicht, denn es gibt Verbesserungen in allen Bereichen: Verbesserungen gibt es in den Kategorien Apps, Audio, Akku und Aufladen, in den Bereichen der Kamera sowie Display und Grafik. Weiter geht es mit der Gesichtserkennung, dem gesamten Pixel-Framework, Standort und GPS und auch Verbesserungen in der Systemkomponente. Abgerundet wird es mit den Bereichen Telefonie, Touch und Benutzeroberfläche.

Im Folgenden findet ihr alle Verbesserungen, die Google für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation veröffentlicht hat. Zum besseren Verständnis findet ihr die Verbesserungen zunächst im englischen Original und darunter automatisch übersetzt in deutscher Sprache.









Apps Fix for a system issue that causes certain background processes to crash unexpectedly*[1]

Fix for an issue where the Backup settings entry appears in search results but would not open when selected in certain conditions *[5] Audio Fix for an issue that causes system instability and performance delays when using Bluetooth audio devices*[1] Battery & Charging Fix for an issue that causes slow wireless charging speeds when the battery level is between 75% and 80% in certain conditions*[1]

Fix for an issue that causes wireless and wired charging drivers to fail to initialize correctly during device startup in certain conditions*[7] Camera Fix for a camera stability issue that causes the system to crash in certain conditions*[7]

Fix for an issue that causes the camera app to freeze when changing zoom levels while recording video*[5]

Fix for an issue that causes the camera service to occasionally crash, affecting overall system stability*[1] Display & Graphics Fix for an issue that causes a white flickering dot to appear at the top of the screen in certain conditions*[5]

Fix for an issue that causes display or graphical errors on certain device models during standard operation*[5]

Fix for an issue that causes the device to freeze and become unresponsive when connecting to an external display in certain conditions*[3] Face Unlock Fix for an issue that could cause the device to hang or crash when attempting to use face unlock in certain conditions*[1] Framework Fix for a camera stability issue that could cause the app to crash unexpectedly during use in certain conditions*[5]

Fix for an issue that causes location services to crash and restart unexpectedly in certain conditions*[7]

Fix for an issue that causes system memory leaks and performance issues, which could lead to devices becoming unresponsive or crashing*[1]

Fix for an issue that causes the keyboard area to become unresponsive and display incorrectly after unlocking the device*[1]

Fix for an issue that could cause a system crash when rotating the screen in certain conditions*[1]

Fix for an issue where the text input box in a notification bubble could unexpectedly disappear after rotating the device*[1]

Fix to improve battery life and performance in certain conditions*[1] Location & GPS Fix for an issue that affects GPS location accuracy and measurement reliability during voice calls on certain network configurations*[5] System Fix for a stability issue that could cause the device to unexpectedly restart during normal operation*[7]

Fix for an issue that causes system applications to crash during the device boot process in certain conditions*[1]

Fix for an issue that causes the device to crash or display a black screen in certain conditions*[1]

Fix for an issue that prevented apps from correctly managing SIM card subscriptions and carrier settings in certain conditions*[1] Telephony Fix for an issue that prevents certain devices from connecting to mobile networks or causes unexpected service interruptions in certain conditions*[1]

General improvements for network connection stability and performance in certain conditions*[1] Touch Fix for an issue that causes vibrations to stop working in certain conditions*[2] User Interface Fix for a crash in the home screen launcher under certain conditions*[1]

Fix for an issue that causes a system crash when a scrolling screenshot was cancelled immediately after being started in certain conditions*[1]

Fix for an issue that causes the launcher to crash when using AI icons in certain conditions*[4]

Fix for an issue that causes the Pixel Launcher to crash during certain system operations*[1]

Fix for an issue that causes the status bar and quick settings to occasionally disappear or become inaccessible in certain conditions*[1]

Fix for an issue that causes the system user interface to crash under certain conditions involving notifications and the lock screen*[1]

Fix for an issue where an external display connection causes the home screen to crash in certain conditions*[5]

Fix for an issue where media controls could become invisible on the lock screen when multiple media apps were active*[1]

Fix for an issue where the notification footer could become stuck over the notification shade or appear cut off on the lock screen in certain conditions*[1]

Fix for an issue where the screen could freeze and prevent users from returning to the home screen or switching apps in certain conditions*[1]

Fix for an issue where the taskbar could not be dismissed during certain user interactions*[6] —————————————————————————————————– Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific. *[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold:, Pixel 10a

*[2] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

*[3] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[4] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

*[5] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

*[6] Pixel 10 Pro Fold

*[7] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a









Apps Behebung eines Systemproblems, das zum unerwarteten Absturz bestimmter Hintergrundprozesse führt*[1].

Behebung eines Problems, bei dem der Eintrag für die Sicherungseinstellungen zwar in den Suchergebnissen angezeigt wurde, sich aber unter bestimmten Bedingungen nicht öffnen ließ *[5] Audio Behebung eines Problems, das bei der Verwendung von Bluetooth-Audiogeräten zu Systeminstabilität und Leistungsverzögerungen führt*[1]. Akku & Laden Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zu langsamen kabellosen Ladegeschwindigkeiten führt, wenn der Akkustand zwischen 75 % und 80 % liegt*[1].

Behebung eines Problems, das dazu führt, dass die Treiber für drahtloses und kabelgebundenes Laden unter bestimmten Bedingungen beim Gerätestart nicht korrekt initialisiert werden*[7]. Kamera Behebung eines Kamerastabilitätsproblems, das unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Systems führt*[7].

Behebung eines Problems, das zum Einfrieren der Kamera-App beim Ändern der Zoomstufen während einer Videoaufnahme führte*[5].

Behebung eines Problems, das gelegentlich zum Absturz des Kameradienstes führt und die Stabilität des Gesamtsystems beeinträchtigt*[1]. Display & Grafik Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen dazu führt, dass am oberen Bildschirmrand ein weißer, flackernder Punkt erscheint*[5]

Behebung eines Problems, das bei bestimmten Gerätemodellen während des normalen Betriebs zu Anzeige- oder Grafikfehlern führt*[5].

Behebung eines Problems, das dazu führt, dass das Gerät beim Anschluss an ein externes Display unter bestimmten Bedingungen einfriert und nicht mehr reagiert*[3]. Gesichtserkennung Behebung eines Problems, das dazu führen konnte, dass das Gerät beim Versuch, die Gesichtserkennung zu verwenden, unter bestimmten Bedingungen hängen blieb oder abstürzte*[1]. Framework Behebung eines Problems mit der Kamerastabilität, das unter bestimmten Bedingungen zu einem unerwarteten Absturz der App führen konnte*[5].

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zum Absturz und unerwarteten Neustart der Ortungsdienste führt*[7].

Behebung eines Problems, das zu Speicherlecks und Leistungsproblemen im System führt, wodurch Geräte nicht mehr reagieren oder abstürzen können*[1]

Behebung eines Problems, das dazu führt, dass der Tastaturbereich nach dem Entsperren des Geräts nicht mehr reagiert und falsch angezeigt wird*[1]

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen beim Drehen des Bildschirms zu einem Systemabsturz führen konnte*[1].

Behebung eines Problems, bei dem das Texteingabefeld in einer Benachrichtigungsblase nach dem Drehen des Geräts unerwartet verschwinden konnte*[1].

Behebung eines Fehlers, der die Akkulaufzeit und die Leistung unter bestimmten Bedingungen verbessert*[1]. Standort & GPS Behebung eines Problems, das die Genauigkeit der GPS-Positionsbestimmung und die Zuverlässigkeit der Messung während Sprachanrufen bei bestimmten Netzwerkkonfigurationen beeinträchtigt*[5]. System Behebung eines Stabilitätsproblems, das dazu führen konnte, dass das Gerät während des normalen Betriebs unerwartet neu startete*[7].

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zum Absturz von Systemanwendungen während des Gerätestartvorgangs führt*[1].

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Geräts oder zur Anzeige eines schwarzen Bildschirms führt*[1].

Behebung eines Problems, das Apps unter bestimmten Bedingungen daran hinderte, SIM-Karten-Abonnements und Netzbetreibereinstellungen korrekt zu verwalten*[1]. Telefonie Behebung eines Problems, das bestimmte Geräte daran hindert, eine Verbindung zu Mobilfunknetzen herzustellen oder unter bestimmten Bedingungen zu unerwarteten Dienstunterbrechungen führt*[1].

Allgemeine Verbesserungen der Stabilität und Leistung von Netzwerkverbindungen unter bestimmten Bedingungen*[1]. Touchbedienung Behebung eines Problems, das dazu führt, dass Vibrationen unter bestimmten Bedingungen nicht mehr funktionieren*[2]. Benutzeroberfläche Behebung eines Absturzes des Startbildschirm-Launchers unter bestimmten Bedingungen*[1].

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zu einem Systemabsturz führte, wenn ein Scroll-Screenshot unmittelbar nach dessen Start abgebrochen wurde*[1].

Behebung eines Problems, das zum Absturz des Launchers bei Verwendung von KI-Symbolen unter bestimmten Bedingungen führt*[4]

Behebung eines Problems, das zum Absturz des Pixel Launchers bei bestimmten Systemvorgängen führt*[1].

Behebung eines Problems, das dazu führt, dass die Statusleiste und die Schnelleinstellungen unter bestimmten Bedingungen gelegentlich verschwinden oder nicht mehr zugänglich sind*[1].

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen im Zusammenhang mit Benachrichtigungen und dem Sperrbildschirm zum Absturz der Systembenutzeroberfläche führt*[1].

Behebung eines Problems, bei dem eine externe Displayverbindung unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Startbildschirms führt*[5].

Behebung eines Problems, bei dem die Mediensteuerung auf dem Sperrbildschirm unsichtbar werden konnte, wenn mehrere Medien-Apps aktiv waren*[1].

Behebung eines Problems, bei dem die Benachrichtigungsfußzeile unter bestimmten Bedingungen über der Benachrichtigungsleiste hängen bleiben oder auf dem Sperrbildschirm abgeschnitten erscheinen konnte*[1].

Behebung eines Problems, bei dem der Bildschirm einfrieren und Benutzer unter bestimmten Bedingungen daran hindern konnte, zum Startbildschirm zurückzukehren oder zwischen Apps zu wechseln*[1].

Behebung eines Problems, bei dem die Taskleiste während bestimmter Benutzerinteraktionen nicht ausgeblendet werden konnte*[6]. —————————————————————————————————– Fehlerbehebungen sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nicht anders angegeben. Einige Fehlerbehebungen sind möglicherweise anbieter-/regionsspezifisch. *[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

*[2] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

*[3] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[4] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

*[5] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

*[6] Pixel 10 Pro Fold

*[7] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

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