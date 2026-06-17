Pixel Feature Drop: Diese neuen Funktionen kommen jetzt auf eure Smartphones – alle Details (Übersicht)

Google hat gestern Abend eine große Update-Welle angestoßen, die unter anderem das Pixel Feature Drop inklusive dem neuen Betriebssystem Android 17 im Gepäck hatte. Weil das quartalsweise ausgerollte Feature Drop aufgrund der Vielzahl von Pixel-Smartphones nicht auf allen Geräten ankommt, zeigen wir euch in diesem Artikel eine Übersicht: Diese Neuerungen kommen in diesen Ländern auf diese Smartphones.



Mit etwas Verspätung hat Google gestern Abend das Pixel Update für Juni, das neue Android 17 sowie das Pixel Feature Drop veröffentlicht. Letztes fällt in diesem Monat trotz Android 17 überraschend umfangreich aus und hat Verbesserungen in vielen Bereichen im Gepäck. Das reicht von einer neuen Bildschirmaufnahme über Gemini-Funktionen für das Erstellen von Musik oder dem Bearbeiten von Videos.

Wir haben euch bereits alle Neuerungen ausführlich in unserem Artikel zum Pixel Feature Drop für Juni 2026 vorgestellt, doch aufgrund von Googles Quellen ließ sich nur teilweise auf die Verfügbarkeit eingehen. Jetzt legt man noch einmal mit Informationen zur Verfügbarkeit für Smartphones und Länder nach. Im Folgenden findet ihr alle Infos:

Screen Reactions

Android 17 oder neuer erforderlich. Bildschirmreaktionen sind nur verfügbar, wenn die Bildschirmaufnahme so eingestellt ist, dass der gesamte Bildschirm aufgezeichnet wird.

Videos mit Gemini Omni erstellen und bearbeiten

Google AI-Abonnement erforderlich. Funktionen variieren je nach Tarif und Region. Ab 18 Jahren.

Musik mit Gemini generieren

Es gelten Einschränkungen. Abonnement erforderlich. Kompatibilität kann variieren. Ab 18 Jahren. Verantwortungsvoll gestalten.

App-Bubbles

Es können maximal 5 Apps gleichzeitig verwendet werden. Android 17 oder höher erforderlich.









Ask Google Fotos

Weitere Informationen finden Sie unter g.co/photos/ask. Ergebnisse können variieren. Verfügbar für Nutzer ab 18 Jahren.

Voice Translate mit Pixel 10a

Nur auf Pixel 10 und neueren Mobilgeräten in ausgewählten Sprachen verfügbar. Die Ergebnisse können variieren. Bitte überprüfen Sie die Antworten auf Richtigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter g.co/help/voicetranslate.

Magic Cue

Nur für Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold in ausgewählten Ländern und Sprachen verfügbar. Verfügbar für Nutzer ab 18 Jahren.

Pixel-Anrufbeantworter

Nachrichten aufnehmen und individuelle Begrüßungen sind in ausgewählten Ländern und Sprachen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter g.co/help/takeamessage

Notfallerkennung

Notfallerkennungsfunktionen sind in ausgewählten Pixel-Smartphones und -Smartwatches, Ländern und Sprachen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter g.co/pixelwatch/personalsafety.

Quick Share

Verfügbar auf Pixel 8a und neueren Modellen (ausgenommen Pixel 8 und Pixel 8 Pro). Verfügbarkeit kann sich ändern. Kompatibilität wird nur von Google unterstützt. Kompatible Geräte erforderlich (Details unter g.co/android/quickshare). Bluetooth-Reichweite erforderlich.

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[Google Pixel Support]

Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.