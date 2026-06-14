Google Home: Neue Produkte & große Ankündigungen – kommt in dieser Woche das Smart Home-Event?

In den letzten vier Wochen hat Google aus allen Rohren geschossen und auf mehreren Events unzählige große Ankündigungen getätigt – von Hardware über Software und Plattformen bis zur KI. Doch ein wichtiger Bereich, in dem man sich in den letzten Monaten redlich bemüht, wurde bisher komplett ausgespart: Das Smart Home. Das gibt uns Grund zur Annahme, dass wir schon sehr bald mit einem Google Home Event rechnen können.



Google hat im vergangenen Monat richtig einen rausgehauen, denn es gab gleich drei Schwerpunkte mit zwei großen Events: Schon zum Beginn des Monats haben wir die Ankündigungen von Google Health und Fitbit Air bekommen, mit denen man sich im Bereich der Fitness, Vitalität und Gesundheit noch einmal ganz neu aufstellt. Sowohl für den Hardware- als auch KI-Bereich ein wichtiger Schwerpunkt.

Weiter ging es mit der Android Show I/O Edition, die uns viele große Ankündigungen rund um Android gebracht hat: Der Desktop-Anlauf, Android XR, Android Auto, die Widgets und natürlich auch hier Gemini Intelligence. Eine Woche später lud man dann zur Google I/O – in Sachen Software, Apps und Plattformen jährlich das Highlight-Event. Es gab sehr viele große Ankündigungen, die sich stark auf Gemini konzentriert hatten.

Damit hatte man die wichtigsten Bereiche des Netzwerks abgedeckt, die wenig überraschend allesamt mit Gemini in Verbindung stehen. Doch einen Bereich hat man vollständig ausgelassen und trotz großer Ambitionen und vor der Tür stehender Produkte vollkommen ausgelassen: Die Rede ist vom Smart Home, das vor einigen Jahren gar ein Schwerpunkt auf der I/O war, in diesem Jahr aber in keiner relevanten Ankündigung überhaupt erwähnt wurde. Dafür dürfte es eine einfache Erklärung geben.









Google hat viele Smart Home-Ankündigungen in der Pipeline

Man dürfte das Smart Home aber nicht ausgespart haben, weil es aktuell keine Produkte in der Pipeline gibt, sondern wohl viel mehr, um die Aufmerksamkeit nicht mit den anderen großen Ankündigungen teilen zu müssen. Denn tatsächlich ist das Smart Home jetzt wieder ein Fokusprodukt – allen voran wegen des Upgrades vom Google Assistant auf Gemini. Die Google Home-App und auch die Gemini-KI für das Smart Home erhalten schon seit längerer Zeit mehrfach pro Monat erwähnenswerte funktionelle Updates.

Laut einem Leak und einem Teaser aus eigener Reihe wird Google noch in diesem Monat den Google Home Speaker auf den Markt bringen und soll schon seit längerer Zeit an einem Google Home Smart Display arbeiten. Gut möglich, dass beide Produkte parallel starten. Zum Smart Home gehört aber auch der Smart TV und tatsächlich gab es ausgerechnet in dieser Woche das erste große Update für den Google TV Streamer.

Wir können daher damit rechnen, dass Google noch in diesem Monat zu einem kleinen Smart Home-Event lädt oder zumindest eine ganze Salve von Blogbeiträgen mit größeren Ankündigungen abfeuern wird. Wir halten euch natürlich hier im Blog auf dem Laufenden.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.