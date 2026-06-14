Gemini Omni: Das ist Googles neuer Mediengenerator – erstellt beeindruckende Videos aus Fakten (+ Prompts)

Google hat erst vor wenigen Wochen den KI-Mediengenerator Gemini Omni gezeigt, der die multimedialen Fähigkeiten des KI-Modells auf eine neue Stufe stellen und noch leichter zugänglich machen soll. Wir haben euch bereits erste Eindrücke des neuen KI-Videogenerators präsentiert und heute zeigen wir euch, wie sich mit überraschend simplen Prompts Wissen zum Leben erwecken und anschaulich darstellen lässt.



Das KI-Modell zeigt seit langer Zeit seine Stärken im Medienbereich und soll sich mit dem kürzlich vorgestellten Gemini Omni noch einmal ganz neu positionieren. Mit Gemini Omni hat Google einen KI-Generator geschaffen, der zukünftig mehr als nur Videos generieren und bearbeiten können soll. Man will ganze Welten erschaffen, interaktive Videos oder Abläufe und mehr – viel hat man davon allerdings noch nicht verraten.

Wir haben euch erst in der vergangenen Woche die umfangreichen Möglichkeiten zur Videobearbeitung mit Gemini Omni gezeigt, die wirklich zu beeindrucken wissen. Es lassen sich Objekte mühelos entfernen oder hinzufügen und sogar Blickwinkel verändern. Das sind Bereiche, in denen bis vor sehr wenigen Jahren selbst die Bildbearbeitung ins Stottern kam und heute präsentiert man das dank KI-Power mit Videos.

Heute zeigen wir euch, wie Gemini Omni nicht nur bestehendes Videomaterial bearbeiten, sondern auch ganz neue Inhalte erstellen kann. Denn Gemini Omni erzeugt laut Google – und den unten eingebundenen Videos – realistische Szenen und überlegt gleichzeitig, wie es weitergehen kann. Es kombiniert ein intuitives Gedächtnis für Physik mit Geminis Wissen über Geschichte, Wissenschaft und kulturellen Kontext. Schaut euch das Ganze einmal im Videoformat an – inklusive Prompts.









Starke Bilder und präzise Physik

Prompt: A marble rolling fast on a chain reaction style track, continuous smooth shot.

Omni bietet ein verbessertes intuitives Verständnis von Kräften wie Schwerkraft, kinetischer Energie und Fluiddynamik, damit ihr realistische Szenen erstellen könnt.

Verbindung von Wissen und Kreativitätk

Prompt: The video shows items of the alphabet. An unusual item starting with each letter is shown sitting on a table (like a Capybara for C, disco globe for D and Lava Lamp for L). All 26 letters must be represented by 26 items with matching lower thirds displaying the letter. Only one item and lower third at a time. Each lower third must look like a black marker written on a slip of paper in the bottom left. Rapid fire, roughly 9 frames per item at 24FPS. Last frame is a slip of paper „THE END“. The whole video is accompanied by calm smooth music.

Omni greift auf das Wissen von Gemini zurück, um Sprache, Bilder und Bedeutung auf eine Weise zu verknüpfen, die weit über das bloße Erkennen von Mustern hinausgeht.

Komplexe Ideen visualisieren

Prompt: claymation explainer of protein folding, everything is made out of clay, no hands, stop motion, accurate

Omni kann aus kurzen Prompts überzeugende Erklärvideos erstellen und Visuals generieren, die komplexe Ideen verständlich machen.









Ich denke, auch diese Beispiele zeigen recht eindrucksvoll, was mit Gemini Omni für Nutzer mit entsprechendem Zugang schon heute möglich ist. Der größte Schritt ist es, dass Gemini für das Erstellen dieser Videos keine umfangreichen Prompts mehr benötigt, sondern sich viele Informationen selbst erarbeitet. Der Kontext, der Nutzerwunsch, historische oder wissenschaftliche Fakten und noch viel mehr. Erst das macht es möglich, obige Videos mit nur wenigen Worten zu erstellen.

Wir dürfen gespannt sein, wie es mit Gemini Omni weitergehen wird. Man dürfte wohl daran arbeiten, die KI-Videogenerierung für noch mehr Nutzer zugänglich zu machen und dies zu etablieren. Wir erwarten aber auch schon in diesem Jahr eine Integration von Google Genie, das ganze virtuelle Welten generieren kann. Diese können vom Nutzer entdeckt werden, durchschritten und auch interaktiv verändert werden – schaut euch auch diese Beispielvideos bei Interesse einmal an.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 14.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.