Google stößt offenbar an Kapazitätsgrenzen: Mehr als 500 Milliarden Dollar für die Infrastruktur eingeplant

Google hat im Laufe der Jahre sehr viel in die eigene Infrastruktur investiert, Rechenzentren und Datenleitungen rund um die Welt errichtet und sich damit Ressourcen geschaffen, über die kaum ein anderes Unternehmen verfügt. Dennoch scheint man langsam an die Grenzen zu stoßen und stößt ein gigantisches Investitionspaket an, das auch über das Google-Netzwerk hinaus große Bedeutung hat. Man sieht sich in einer wichtigen Expansionsphase.



Google hat schon früh damit begonnen, eigene Rechenzentren zu errichten, eigene Technologien für die Serverlandschaften zu entwickeln und diese bis auf das letzte Bit zu optimieren. Das hat sich immer wieder ausgezahlt, hat dem Unternehmen immer wieder Freiheiten verschafft und das Netzwerk wachsen lassen. Auch den massiv ansteigenden Ressourcenhunger der Künstlichen Intelligenz hat man schon vor weit über zehn Jahren vorausgesehen. Es wurden Hunderte Milliarden Dollar in den Aufbau investiert – stets weit über den geplanten Bedarf hinaus.

Diese ständig wachsende Infrastruktur ist für Google heute der Schlüssel, um im KI-Bereich gefühlt grenzenlos wachsen zu können, Gemini nicht an die kurze Leine legen zu müssen und selbst den größten Konkurrenten Rechenpower im Milliarden-Dollar-Bereich zu verkaufen. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Wochen die rhetorische Frage gestellt wie viel Rechenpower Google besitzt und möglicherweise gab es in dieser Woche die Antwort: Nicht genug.

Nachdem Google nun zwei Jahre lang seine Infrastruktur-Asse ausspielen konnte, scheint man langsam an einen Punkt zu kommen, der selbst die kühnsten Erwartungen übersteigt – das lassen zumindest zwei Meldungen der letzten Tage vermuten. Natürlich hat sich Google nie auf den Lorbeeren ausgeruht und treibt den Ausbau stets voran, aber jetzt muss es für die Beibehaltung des Vorsprungs wohl einen Boost geben. Einen ganzen gewaltigen.









Google kauft Milliarden Dollar-Rechenleistung bei SpaceX

Wir haben vor wenigen Tagen berichtet, dass Google Rechenpower bei SpaceX kauft – und das für nicht weniger als knapp eine Milliarde Dollar pro Monat. Eigentlich hätte man diese Meldung andersherum erwartet. Gut möglich, dass das Bestandteil des Zukunfts-Abkommens ist, gemeinsam Rechenzentren im Weltraum zu betreiben. Im Detail ist das leider noch nicht bekannt geworden. Der Kauf der SpaceX-Rechenleistung zeigt, dass Google wohl akuten Bedarf hat.

Eine halbe Billion Dollar Infrastruktur-Investion

Das Unternehmen steckt Jahr für Jahr viele Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur, doch jetzt wird der Turbo gezündet. Allein 2026 will man 190 Milliarden Dollar investieren – und 2027 sollen es laut einer Ankündigung vor zwei Monaten „deutlich mehr“ werden. Sagen wir einfach mal, 50 Prozent mehr, dann wären es für 2027 ganze 285 Milliarden Dollar. Außerdem hat man vor Tagen eine Kapitalerhöhung um 80 Milliarden Dollar angekündigt, die _zusätzlich_ Kapital für den Ausbau bringen soll. Das bedeutet, dass der notwendige Ausbau selbst die finanziellen Mittel vom gut gepolsterten Alphabet übersteigt.

Erst vor wenigen Wochen hatten wir berichtet, dass Alphabet gemeinsam mit Blackstone für 25 Milliarden Dollar KI-Rechenzentren errichten wird.

Unter dem Strich kommen wir damit auf 550 Milliarden Dollar Investionen in den nächsten 18 Monaten. Schon im vergangenen Jahr hatte OpenAI verlauten lassen, dass man wohl mehr als eine Billion Dollar Infrastruktur-Investionen tätigen müsse. Wie Alphabet zeigt, liegt man damit wohl nicht ganz falsch. Gut möglich, dass es noch mehr wird. Für Google / Alphabet ist das ein entscheidender Schritt für die zukünftige Aufstellung im Cloud-KI-Bereich. Denn anders als Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic hat man den finanziellen Background, das Standing und die Erfahrung, um solche Investitionen tätigen und die geschaffenen Strukturen an andere Unternehmen vermieten zu können.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.