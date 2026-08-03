Gemini: Neuer KI-Agent Gemini Spark übernimmt jetzt auch die Kontrolle über den Chrome-Browser (Video)

Zwei große Google-Projekte im Bereich des KI-Browsings werden zusammengeführt: Das vor einigen Monaten erstmals vorgestellte Chrome Auto Browse ermöglicht es der Gemini-KI, den Browsers des Nutzers selbstständig zur Erledigung von Aufgaben zu nutzen. Jetzt wird das Ganze an den ebenfalls vor einigen Monaten vorgestellten KI-Agenten Gemini Spark angebunden. In einem Video ist die Zusammenführung zu sehen.



Mit Gemini Spark hat Google schon vor einiger Zeit einen KI-Agenten vorgestellt, der selbstständig Aufgaben durchführen kann. Die Nutzer geben dem KI-Agenten eine Aufgabe, die dieser selbstständig und bei Bedarf auch mehrfach oder über einen längeren Zeitraum erledigt. Dafür steht unter anderem ein interner Browser auf Chrome-Basis zur Verfügung, der nicht immer dem Standard-Chrome entspricht. Das ändert sich jetzt.

Jetzt kann Gemini Spark bei ersten Nutzern direkt auf den Chrome-Browser zurückgreifen und diesen mit der Auto Browser-Funktion fernsteuern. Das ergänzt andere Tools wie Connected Apps (Workspace und Suche), Personal Intelligence, Remote-Computer mit Codeausführung und Canvas. Nach der Zugriffsgewährung wird in der oberen Leiste von Chrome ein Gemini-Symbol mit der Aufschrift „Automatische Browserfunktion“ angezeigt.

Als Anwendungsbeispiele für „mühsame Online-Aufgaben“ nennt Google unter anderem „das Vereinbaren von Besichtigungsterminen für gespeicherte Wohnungen oder die Recherche nach Flugoptionen und den Start des Buchungsprozesses“. Im Hinblick auf die Sicherheit müssen Sie Zahlungen und andere sensible Aktionen genehmigen, während der Browser über einen Schutz gegen Sofort-Injection verfügt.

Diese neue Funktion startet jetzt für US-Nutzer, die gleichzeitig ein Google AI Pro-Abo besitzen, das die entsprechenden Funktionen überhaupt erst freischaltet. Ein globaler Rollout ist für die nächsten Monate vorgesehen.

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[9to5Google]

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