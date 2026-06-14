Baut Google bald Autos? interessante Hinweise auf ein völlig neues Google-Projekt – es passt überraschend gut

Google ist in vielen Geschäftsbereichen aktiv und baut gemeinsam mit dem Mutterkonzern Alphabet die Reichweite und das Portfolio immer weiter aus. Dabei greift man auch nach Branchen, die zuvor nicht zum Kerngeschäft gehörten. Jetzt scheint es gut möglich, dass man schon bald in einen völlig neuen Bereich einsteigt, den trotz zahlreicher Überschneidungen kaum jemand auf dem Zettel haben dürfte: Baut Google bald Autos?



Der Automobilmarkt ist im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung und verändert sich massiv. Das gilt nicht nur für die Elektrifizierung, die ganz neue Marken hervorgebracht hat, sondern auch für das Fahren selbst. Autonomes Fahren ist zwar noch immer ein experimentelles Nischenthema, aber irgendwann wird es den Durchbruch geben. Das sorgt dafür, dass der „Fahrer“ zum Fahrgast wird und sich völlig anders beschäftigen kann.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen getitelt, dass Google die Android Auto-Nutzer länger im Fahrzeug halten will – und das nicht nur für die Ladepausen des E-Autos. Es könnte nur ein kleines Puzzleteil von vielen sein, die zusammengesetzt einen völlig neuen Geschäftsbereich ergeben. Fasst man die Entwicklungen und Hinweise der letzten Monate zusammen, wäre es gut denkbar, dass Google selbst in den Automobilmarkt einsteigt.

Auch wenn es aus heutiger Sicht abwegig erscheint, könnte Google gemeinsam mit Alphabet einen Großangriff auf die Automobilbranche vorbereiten und schon bald eigene Fahrzeuge produzieren. In welcher Form und mit welchem Geschäftsmodell, wird sich noch zeigen müssen, doch wenn man die Entwicklung aufmerksam betrachtet, gibt es überraschend viele Hinweise. Lest einfach die folgenden Punkte, die mich zu diesem Schluss bringen.









Android Auto zeigt Google-Lenkrad

Es ist nur ein kleines Detail, aber es hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht: Als man den neuen Android Auto Medienplayer vorgestellt hat, fand sich der Google-Schriftzug auf dem Lenkrad. Nicht in voller Länge, das wäre zu auffällig, aber dennoch deutlich sichtbar. Das ist bemerkenswert, weil Google seit vielen Jahren Lenkräder auf den Android Auto-Ankündigungen zeigt, diese aber entweder neutral gehalten waren oder den Schriftzug bzw. die Logos von Partnerherstellern zeigten. Noch nie gab es ein „Google-Lenkrad“.

Das Autofahren verändert sich

Heute ist Autofahren noch eine Tätigkeit, die für den Fahrer Aktivität und für die Fahrgäste meist Wartezeit bedeutet. Das wird sich mit der kommenden Autonomie ändern. Es ist längst keine Zukunftstechnologie mehr, wie Google-Alphabet selbst zeigen, sondern erfordert nur noch den Feinschliff. Das bringt den Fahrer in eine völlig neue Rolle, sofern es überhaupt einen gibt. Auch das gesamte Interieur wird sich dadurch ändern, vielleicht ohne starre Sitzreihen. Diese Veränderungen bringen ganz neue Möglichkeiten und Zeitfenster, die Google mit den eigenen Angeboten von Gemini bis YouTube füllen könnte.

Infotainment rückt in den Mittelpunkt

Es ist spürbar, dass das Infotainment im Fahrzeug in den Mittelpunkt rückt. Google baut den Umfang von Android Auto stark aus, ich hatte hier im Blog schon geschrieben, wer diese Videospiel-Ansichten braucht oder wer YouTube beim Autofahren benötigt. Heute noch niemand, aber schon bald könnte sich das ändern.

Google-Schwester präsentiert das erste Fahrzeug

Erst vor wenigen Tagen wurde das erste echte Waymo-Fahrzeug präsentiert. Es handelt sich um eine Eigenentwicklung von Alphabet, die perfekt für das autonome Fahren abgestimmt ist und auch schon den neuen Innenraum präsentiert, wie ich ihn im vorherigen Punkt angedeutet habe. Betrachtet man Google und Alphabet als Einheit, kann man daher bereits jetzt sagen, dass Google ein eigenes Fahrzeug gebaut hat. Die geschaffene Marke „Ojaj“ zeigt, dass man sich damit etablieren will. Schaut euch unbedingt einmal das Video an.

Beste Kontakte in die Auto-Industrie

Google hat durch Android Auto, Android Automotive und Google Built-in seit vielen Jahren beste Kontakte in die Auto-Industrie. Man kennt alle Partner, hat Kontakt mit Fertigern und konnte über viele Jahre Daten und Einblicke sammeln, die einen eigenen Einstieg erleichtern. Mit Geely und Magna hat man außerdem erste Partner, die einen Einstieg erleichtern. Man könnte das fast mit dem Start der Pixel-Smartphones vergleichen, die Google erstmals in Eigenregie in den Smartphone-Markt einsteigen ließen. Wenn Ferrari ein Auto präsentieren kann, das wie ein iPhone aussieht, ist die Brücke auch schon geschaffen 🙂









Google Maps Streetview

Mit einer eigenen Fahrzeuglinie könnte Google das von mir hier im Blog schon vor Jahren ins Spiel gebrachte Streetview mit Live-artigen Bildern tatsächlich umsetzen. Man müsste keine Kamerafahrzeuge mehr rund um den Globus schicken, wenn alle Google-Autos permanent und von allen Punkten dieser Welt stets frisches Bildmaterial liefern.

Google hat viele Apps mit Überschneidungen

Es gibt überraschend viele Google-Apps, die Überschneidungen in die Automobil-Branche haben, allen voran natürlich Google Maps. Google Maps ist schon heute der Standard der Navigation, Gemini will sich zum Standard der Sprachsteuerung und Assistenz aufschwingen und auch alle anderen in Android Auto verfügbaren Google-Apps sind entsprechend gut positioniert.

Ein Einstieg, den keiner auf dem Zettel hat

Es zeigt sich, dass Google / Alphabet eine Basis geschaffen haben, die einen schnellen Einstieg in die völlig unvorbereitete Auto-Industrie ermöglichen würden. Man hat die Technologie, die Fertigungspartner, liefert die wichtige Software (an der viele andere Hersteller scheitern) und auch das nötige Kleingeld. Würde man auf die neuen Waymo-Fahrzeuge „Google“ draufschreiben, wäre dieser Artikel bereits bestätigt.

Ob es wirklich so kommt, werden wir vielleicht schon bald sehen…

Letzte Aktualisierung am 13.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.