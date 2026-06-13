Google One & YouTube Premium: Google will alle Nutzer mit Abos binden – neue Lite-Versionen für den Einstieg

Google ist mit den großen Abo-Produkten rund um Google One, Google AI und YouTube Premium sehr erfolgreich, wobei die Nutzerzahlen auch in den letzten Monaten wieder stark gestiegen sind. Darauf scheint man jetzt aufbauen zu wollen und dürfte langfristig darauf spekulieren, den größten Teil der Nutzerschaft mit einem Abo zu binden.



Die Chance ist mittlerweile recht hoch, dass man als intensiver Google-Nutzer mittlerweile ein Abo besitzt: Sei es das Speicherplatz-Abo bei Google One, das KI-Abo ebenfalls bei Google One oder das Werbefrei- und Musik-Abo bei YouTube Premium. Google hat es geschafft, diese Abos trotz zum Teil stolzer Preise so zu gestalten, dass sie für die Nutzer sowohl reale als auch gefühlte Vorteile bieten. Ich hatte hier im Blog jüngst erst zusammengefasst, warum Google One das beste Cloud-Abo und YouTube Premium das beste Medien-Abo ist.

Mittlerweile hat man mehr als 350 Millionen Abonnenten überzeugt, wobei das recht grob aber „nur“ 10 Prozent der Nutzerschaft entspricht – wobei wir nicht wissen, wie diese Abos gezählt werden, wie viele aktive Google-Nutzer es gibt und wie viele sich Abos mit Familienmitgliedern teilen. Um den Anteil weiter zu steigern, hat man im Laufe der Zeit attraktive Einstiegspakete geschaffen, die in den nächsten Monaten mutmaßlich noch stärker als bisher beworben werden.

Man hat bei einigen Abos die Preise gesenkt, den Leistungsumfang erhöht oder neue Tarife geschaffen, die die Einstiegshürde zunächst so weit senken, dass der Abschluss eines Abonnements irgendwann zum Nobrainer wird. Aufgrund des Umfangs ist es mittlerweile sogar so, dass Google AI Pro ein echtes Nobrainer-Abo geworden ist. Man bietet umfangreiche Leistung im Wert von über 50 Euro monatlich für nur etwa mehr als 18 Euro pro Monat. Selbst wer nur die Hälfte der Vorteile benötigt, macht einen großen Gewinn. Aber das ist längst nicht alles.









Lite-Abos für den Einstieg

Schon vor langer Zeit wurde innerhalb von Google One das Basis-Abo mit 100 Gigabyte Speicherplatz für nur 1,99 Euro pro Monat oder gar 9,99 Euro pro Jahr geschaffen. Viele Millionen Nutzer, die an die Speicherplatz-Grenzen stoßen, dürften dieses Abo zunächst gebucht haben. Die allermeisten Nutzer dürften dabei bleiben oder durch den tieferen Einstieg in die Google-Welt in ein höheres Abo gewechselt sein.

Ähnlich ist es bei YouTube, dort hat man vor einiger Zeit das YouTube Premium Lite-Abo geschaffen, um die Zugangshürde aus finanzieller Sicht zu senken. Wer die Werbefreiheit erst einmal zu schätzen weiß, könnte ins Rechnen kommen und bemerken, dass für wenige Euro mehr zusätzliche die große weite YouTube Music-Welt geöffnet wird. Eine Kündigung bei Spotify und ein Upgrade bei YouTube Premium liefern ein sehr ähnliches Ergebnis, sparen aber ein paar Euro pro Monat.

Und jetzt hat man Google AI Plus massiv aufgewertet und bietet den Einstieg in die erweiterte KI-Welt schon um 4,99 Euro pro Monat an. Das ist ein Betrag, der nicht wehtut und dennoch die Gemini-Limits erhöht, den Zugang zu vielen Apps öffnet, den Speicherplatz mehr als verzwanzigfacht und mehr. Auch dieses Abo dürfte man demnächst massiv bewerben und darauf hoffen, dass die Nutzer dabei bleiben oder im besten Fall auf höhere Stufen upgraden.

Das perspektivische Ziel dürfte es sein, dass der größte Teil der Google-Nutzer ein Abo besitzt. Das ist Kundenbindung in Perfektion, für die die Nutzer auch noch bezahlen. Wie ich schon vor einigen Tagen schrieb: Auch für Google ein Giga-Abo.

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Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.