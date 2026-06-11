YouTube Premium: Alle Abos werden teurer – Google erhöht jetzt auch in Deutschland die Preise (alle Infos)

Wir hatten es bereits seit einigen Wochen erwartet und jetzt informiert Google offiziell über die steigenden Preise bei YouTube Premium. Nach einer längeren Phase ohne Preissteigerung dreht man jetzt auch in Deutschland an der Preisschraube und verlangt für alle Abos mehr Geld. Vom normalen Premium-Abo über das Familienpaket bis hin zum Lite-Abo werden alle Tarife teurer.



Legal betrachtet (im Sinne der Nutzungsbedingungen) gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Videoplattform YouTube vollkommen werbefrei und mit einigen gebotenen Vorteilen zu nutzen – nämlich durch ein Abo bei YouTube Premium. Google bietet das Abo in vier unterschiedlichen Stufen an, die sich an diverse Nutzergruppen vom Einzelnutzer über den Studenten und die Familie bis hin zum Sparfuchs ohne Zugang zu YouTube Music Premium richten. Auch funktionelle Vorteile werden geboten.

Schon vor zwei Monaten wurden Preiserhöhungen in den USA bekannt und es war zu erwarten, dass die neuen Preise nicht nur im Heimatland gelten, sondern weltweit angepasst werden – und jetzt ist es so weit. In diesen Stunden erhalten viele Abonnenten von YouTube Premium E-Mails mit Informationen zur neuen Preisgestaltung. Im Folgenden findet ihr die neuen Preise im Vergleich zum bisher verlangten.

Jetzt informiert Google alle Nutzer über die neuen Abopreise:

YouTube Premium: 14,99 Euro pro Monat (Vorher 12,99 Euro)

(Vorher 12,99 Euro) YouTube Premium Lite: 7,99 Euro pro Monat (Vorher 5,99 Euro)

(Vorher 5,99 Euro) YouTube Premium Family: 27,99 Euro pro Monat (Vorher 23,99 Euro)

(Vorher 23,99 Euro) YouTube Premium Student: 8,99 Euro pro Monat (Vorher 7,49 Euro)

Meiner Meinung nach fallen die Preissteigerungen zwar nicht unbedingt moderat aus, sind aber dennoch noch immer im akzeptablen Bereich. Dabei darf man nicht vergessen, dass auch die Konkurrenzplattformen ihre Preise erhöht haben – und das nicht nur einmal. Das gilt vom Musikstreaming bis zum Videostreaming und von der Werbefreiheit noch gar nicht zu reden.









Erste Preiserhöhung seit drei Jahren

Während einige andere Streamingplattformen ihre Preise gefühlt einmal pro Jahr nach oben schrauben, hat sich YouTube bzw. Google in den letzten Jahren überraschend geruhsam gezeigt. Für YouTube Premium ist das tatsächlich die erste Preiserhöhung seit über drei Jahren. Mit gerade einmal 2 Euro mehr pro Monat im Einzelabo oder vier Euro im Familienabo (für sechs Personen) fällt es in einem Bereich aus, bei dem nicht sofort eine angedrohte (und dann doch nicht umgesetzte) Kündigungswelle zu erwarten ist.

Diese Erhöhung kann man sicherlich damit begründen, dass bei YouTube „nur“ die Kosten für die Infrastruktur steigen sowie die Inflation ausgeglichen werden muss, während andere Streamingplattformen auch steigende Produktionskosten abfedern müssen. Erst vor wenigen Wochen hatten wir euch hier im Blog gezeigt, wie groß YouTube wirklich ist, um die enormen Kosten einschätzen zu können.

Natürlich sind Preiserhöhungen immer ärgerlich, darüber muss man gar nicht diskutieren. Dennoch ist YouTube Premium aus meiner Sicht nach wie vor das attraktivste Paket im Markt, das seinen Mehrwert für viele Nutzer täglich zeigt. Weil ich schon in den letzten Wochen mit einer Preiserhöhung gerechnet hatte, habe ich erst kürzlich hier im Blog eine Lanze für YouTube Premium gebrochen und begründet, warum das Paket _für mich_ persönlich immer noch jeden Cent wert ist.

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.