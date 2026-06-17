Google Home Speaker: Das ist Googles neuer Smart Speaker mit Gemini – startet jetzt für 119,99 Euro

Endlich ist es da! Google hat vor wenigen Minuten den neuen Google Home Speaker vorgestellt, mit dem man das Smart Speaker-Portfolio in die nächste Generation bringen will. Der neue Smart Speaker zeichnet sich durch die starke Gemini-KI aus, durch 360 Grad-Sound, durch ein schickes Design in auffälligen Farben sowie der geplanten zentralen Positionierung im Smart Home.



Einige Nutzer könnten ein Deja-vu erleben, denn die folgende Meldung hat es in ähnlicher Form schon einmal im August 2025 (!) gegeben. Damals hat Google den neuen Google Home Speaker offiziell vorgestellt, alle heute erneut veröffentlichten Details schon damals benannt und ein Erscheinungsdatum im Frühjahr 2026 angegeben. Warum man so lange warten musste, wird das Geheimnis der Google Home-Abteilung bleiben und mit einem geplanten Verkaufsstart am 25. Juni – so wie erst vor wenigen Tagen durchgesickert – verpasst man das Frühjahr ganz knapp. Aber immerhin die Vorstellung ist jetzt da.

Der neue Google Home Speaker tritt die Nachfolge des Nest Audio an und in gewisser Weise auch des Nest Mini – denn es vereint beide Produkte in sich. Der Smart Speaker zeigt sich in einem runden Design, das zwar keine vollständige Kugel wie die Amazon Echo Dot ist, aber dennoch recht stark an diese erinnert. Auf dem Smart Speaker kommt natürlich die Gemini-KI zum Einsatz, die über „fortschrittliche Funktionen zur natürlichen Sprachverarbeitung und -logik“ verfügt. Das bedeutet, ihr müsst auch auf Smart Speakern keine starren Befehle mehr auswendig lernen.

Mit einem Abo bei Google Home Premium lässt sich der Funktionsumfang des Smart Speakers erweitern. Denn es ermöglicht es euch, mit Gemini Live zu sprechen, ihr könnt per Smart Speaker euren Kameraverlauf nach konkreten Ereignissen durchsuchen oder es lassen sich auch Kurzinfos für Zuhause mit einer schnellen Zusammenfassung abrufen. Das Abo schlägt mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche oder ist Bestandteil des Giga-Abos Google One AI Pro. Neo-Käufer des Smart Speakers erhalten zunächst sechs Monate Home Premium gratis.









Der Google Home Speaker soll 360 Grad-Sound in kristallklarer Qualität bieten, egal ihr direkt neben dem Lautsprecher oder am anderen Ende des Raums steht. Auch das Mikrofon des Lautsprechers passt sich dynamisch an, sodass Gemini euch optimal versteht. Der Smart Speaker soll sich mit dem Google TV Stramer koppeln lassen, sodass ihr mit zwei Smart Speakern einen Surround Sound erhalten könnt. Es ist also nicht nur irgendein Lautsprecher mit Gemini, sondern soll beste Audioqualität bieten.

Der Smart Speaker ist mit 3D-Strickstoff umhüllt und soll laut Google eine elegante und durchdachte Ergänzung für jeden Raum sein. Ein dezenter Leuchtring an der Unterseite signalisiert, wann der Lautsprecher aktiv ist bzw. euch zuhört, nachdenkt oder aktiv antwortet. Zur Sicherung der Privatsphäre lässt sich das Mikrofon jederzeit per physischem Kippschalter stummschalten.

Der Google Home Speaker soll in den nächsten Stunden in den Vorverkauf starten und ist ab dem 25. Juni zu einem Preis von 119,99 Euro verfügbar. Zur Auswahl stehen die Farben Haselnussbraun und Porzellan. Zunächst nur exklusiv in den USA außerdem Jade und Beere.

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