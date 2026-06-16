Android Auto & Gemini: Nutzer berichten von lästigen Problemen – Anrufe sind derzeit wohl nicht möglich

Seit einigen Monaten, zum Teil erst Wochen, steht Gemini für Android Auto zur Verfügung und ermöglicht es den Nutzern, die gesamte Plattform per Sprachsteuerung mit integrierten KI-Features zu verwenden. Doch jetzt berichten immer mehr Nutzer von einem Problem, das die Kommunikation etwas einschränkt: Es scheint zumindest per Sprachsteuerung nicht möglich zu sein, ein Telefonat zu beginnen.



So praktisch Android Auto mit dem Google Assistant oder Gemini auch sein mag, so häufig gibt es größere und kleinere Probleme oder zumindest Stolpersteine, die die Freude trüben. Oftmals wurde dem Google Assistant der schwarze Peter zugeschoben, der wieder einmal bei der Spracherkennung versagt hat – doch bei Gemini scheint sich das Spielchen fortzusetzen. Jetzt berichten viele Nutzer von Problemen bei Telefonaten.

Gemini ist bei einer stark wachsenden Zahl von Nutzern nicht dazu in der Lage, ein Telefonat zu beginnen. Versucht man dies, erscheint lediglich die bekannte Fehlermeldung, dass etwas schiefgelaufen ist und man es doch später noch einmal probieren soll. Ob das an Android Auto liegt, an Gemini oder an der Telefon-App, lässt sich aus Nutzersicht nicht sagen. Es ist das Zusammenspiel dieser drei Apps, die das Problem auslösen.

Ausfälle in Android Auto kommen so häufig vor, dass wir hier im Blog schon gar nicht mehr über alle Probleme berichten. Weil sie oft nur einen eingeschränkten Nutzerkreis betreffen und damit nicht vollständig nachvollziehbar sind. Das könnte jetzt ähnlich sein, sodass das Problem bei euch vielleicht glücklicherweise nicht auftritt. Dennoch ist das diesmal erwähnenswert, weil es das erste bekannt gewordene Problem nach dem Upgrade auf Gemini ist. Die Grundproblematik ist offenbar wider Erwarten nicht aus der Welt geschafft.

Google hat sich bisher nicht zu den Problemen geäußert, dürfte ab einer gewissen Verbreitung aber dennoch einen baldigen Bugfix ausrollen. Als Workaround ist es möglich, entweder auf den Google Assistant zurückzuwechseln (ja, wirklich) oder die Telefon-App einfach per Touch in Android Auto zu starten. Das sollte man im besten Fall nicht während der Fahrt tun, aber grundsätzlich ist ein Telefonat möglich.

» Google Earth: Neuer Flugsimulator startet jetzt für alle Nutzer – im Browser über Landschaften fliegen (Video)

» Google Chrome: Das Aus für viele Werbeblocker – neue Version blockiert alle populären Adblocker endgültig

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.