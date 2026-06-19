Google Health: Großes Update bringt viele neue Features – Fitness, Ernährung, Schlaf, Partner-Apps (Screenshot)

Der große Neustart von Google Health dürfte bei den meisten Nutzern angekommen sein, die durch das Fitbit-Upgrade zur neuen App migriert wurden. Von Anfang an war bekannt, dass die neue App noch einige Funktionen vermissen lässt, die Fitbit-Nutzer vielleicht gewohnt gewesen sind. Jetzt wird ein großes Update ausgerollt, das sehr viele Neuerungen im Gepäck hat und auch die vermissten Features in die App bringt.



Nachdem Google den Rollout der neuen Health-App abgeschlossen hat, geht es jetzt an die Verbesserungen, die aktuell mit Hochdruck entwickelt und für die Nutzer freigegeben werden. Es ist das typische Google-Muster, sodass man sich als Nutzer freuen sollte, so lange dieser Druck aus dem ersten Anlauf noch anhält. Man bringt eine ganze Reihe von neuen Funktionen in die App, die von der Übersicht der Fitness-Aktivitäten über das Schlaftracking bis zu einer optimierten Health-Auswertung und Ernährungs-Updates reichen.

In der folgenden Auflistung findet ihr alle Neuerungen im Detail, die jetzt zum größten Teil sowohl für Android als auch iOS ausgerollt werden.

Mehr Kennzahlen im Heute-Bereich: Sie können Ihr Dashboard mit Fokuskennzahlen jetzt im Heute-Tab erweitern, um weitere Kennzahlen anzuzeigen, ohne nach rechts wischen oder einen anderen Tab öffnen zu müssen. Tippen Sie auf das Stiftsymbol und wählen Sie dann „Erweiterte Ansicht“, um weitere Kennzahlen im Heute-Bereich anzuzeigen.

Sie können Ihr Dashboard mit Fokuskennzahlen jetzt im Heute-Tab erweitern, um weitere Kennzahlen anzuzeigen, ohne nach rechts wischen oder einen anderen Tab öffnen zu müssen. Tippen Sie auf das Stiftsymbol und wählen Sie dann „Erweiterte Ansicht“, um weitere Kennzahlen im Heute-Bereich anzuzeigen. Einfacheres Neuanordnen Ihrer Kennzahlen in „Heute“: Wir haben das Ändern der Reihenfolge Ihrer Kennzahlen in „Heute“ vereinfacht. Im Bearbeitungsmodus (tippen Sie auf das Stiftsymbol) können Sie nun eine Kennzahl antippen und anschließend die Kennzahl auswählen, die sie ersetzen soll.

Wir haben das Ändern der Reihenfolge Ihrer Kennzahlen in „Heute“ vereinfacht. Im Bearbeitungsmodus (tippen Sie auf das Stiftsymbol) können Sie nun eine Kennzahl antippen und anschließend die Kennzahl auswählen, die sie ersetzen soll. Einfacheres Neuanordnen von Kennzahlen (nur Android): Wir haben das Ändern der Reihenfolge Ihrer Kennzahlen im Bereich „Kennzahlen“ des Tabs „Gesundheit“ vereinfacht. Sie können Ihre Diagramme jetzt per Drag & Drop neu anordnen. Tippen Sie auf „Anpassen“, halten Sie das gewünschte Diagramm gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Verfügbar für Android in Version 5.02. In Kürze auch für iOS in der nächsten Version (5.03).

Wir haben das Ändern der Reihenfolge Ihrer Kennzahlen im Bereich „Kennzahlen“ des Tabs „Gesundheit“ vereinfacht. Sie können Ihre Diagramme jetzt per Drag & Drop neu anordnen. Tippen Sie auf „Anpassen“, halten Sie das gewünschte Diagramm gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Verfügbar für Android in Version 5.02. In Kürze auch für iOS in der nächsten Version (5.03). Schlaf: Aktualisierungen zur Unruhe: Die Anzeige für Unruhe befindet sich nun näher am Diagramm Ihrer Schlafphasen, sodass Sie die Daten zu Unruhe und Wachphasen besser zusammen sehen können. Wir haben außerdem die Erkennung kurzer Wachphasen verbessert; weitere Verbesserungen folgen.

Die Anzeige für Unruhe befindet sich nun näher am Diagramm Ihrer Schlafphasen, sodass Sie die Daten zu Unruhe und Wachphasen besser zusammen sehen können. Wir haben außerdem die Erkennung kurzer Wachphasen verbessert; weitere Verbesserungen folgen. Schlaf: Nickerchen (nur Android): Aufgezeichnete Nickerchen sind jetzt leichter zu finden und im Zeitverlauf anzuzeigen. Sie können Ihre Nickerchen nun in separaten Tabs in Ihrer täglichen Schlafübersicht einsehen. Demnächst auch für iOS in unserem nächsten Update (5.03) verfügbar.

Aufgezeichnete Nickerchen sind jetzt leichter zu finden und im Zeitverlauf anzuzeigen. Sie können Ihre Nickerchen nun in separaten Tabs in Ihrer täglichen Schlafübersicht einsehen. Demnächst auch für iOS in unserem nächsten Update (5.03) verfügbar. Schlafsitzungen löschen: Das Löschen von Schlafsitzungen wird vollständig unterstützt.

Das Löschen von Schlafsitzungen wird vollständig unterstützt. Bearbeiten von Schlafsitzungen: Wir haben ein Problem behoben, bei dem einige Benutzer ihre Schlafsitzungen nicht bearbeiten konnten.









Fitness: Stündliche Aktivität: Die stündliche Aktivitätsanzeige ist zurück. Diagramme zu Ihrer stündlichen Aktivität (Schrittziel pro Stunde) finden Sie in den Tabs „Heute“ und „Gesundheit“. Klicken Sie auf das Stiftsymbol unter „Heute“ oder auf „Anpassen“ unter „Gesundheit“, um die stündliche Aktivitätsanzeige zu Ihren Dashboards hinzuzufügen.

Die stündliche Aktivitätsanzeige ist zurück. Diagramme zu Ihrer stündlichen Aktivität (Schrittziel pro Stunde) finden Sie in den Tabs „Heute“ und „Gesundheit“. Klicken Sie auf das Stiftsymbol unter „Heute“ oder auf „Anpassen“ unter „Gesundheit“, um die stündliche Aktivitätsanzeige zu Ihren Dashboards hinzuzufügen. Fitness: Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen: Wir haben Probleme mit den Übungszusammenfassungen behoben, darunter: Bei bestimmten manuell protokollierten Aktivitäten werden Schritte und Distanz fälschlicherweise mit 0 angegeben. Automatisch erkannte Fahrradfahrten melden niedrige Distanzen, obwohl dies nicht der Fall sein sollte (die Distanzangabe für automatisch erkannte Fahrradfahrten wird derzeit nicht unterstützt).

Wir haben Probleme mit den Übungszusammenfassungen behoben, darunter: Ernährung: Lebensmittelsuche: Verbesserte Suchgeschwindigkeit auf Android und iOS. Auf Android werden jetzt Portionsgrößen und Kalorien angezeigt. Demnächst auch für iOS verfügbar.

Verbesserte Suchgeschwindigkeit auf Android und iOS. Auf Android werden jetzt Portionsgrößen und Kalorien angezeigt. Demnächst auch für iOS verfügbar. Ernährung: Geschätzte Makronährstoffe beim Protokollieren: Die geschätzten Makronährstoffwerte werden jetzt auf der Hauptseite der Protokollierung angezeigt, sodass Sie sie vor dem Ausfüllen Ihres Protokolls in der Vorschau ansehen können.

Die geschätzten Makronährstoffwerte werden jetzt auf der Hauptseite der Protokollierung angezeigt, sodass Sie sie vor dem Ausfüllen Ihres Protokolls in der Vorschau ansehen können. Ernährung: Aktualisierungen der „Heute“-Kachel: Die Kachel „Ernährung“ auf der „Heute“-Seite wurde aktualisiert und enthält nun die Kalorienaufnahme (obere Zahl) und die verbleibenden Kalorien (untere Zahl). Die bisherigen Messwerte, die sich auf die Nettokalorien konzentrierten, wurden ersetzt.

Die Kachel „Ernährung“ auf der „Heute“-Seite wurde aktualisiert und enthält nun die Kalorienaufnahme (obere Zahl) und die verbleibenden Kalorien (untere Zahl). Die bisherigen Messwerte, die sich auf die Nettokalorien konzentrierten, wurden ersetzt. Protokolle von Partner-Apps verwalten: Sie können jetzt einzelne Trainingseinheiten, Ernährungsprotokolle und Gewichtsprotokolle, die aus anderen Apps synchronisiert wurden, direkt in der Google Health App löschen, ohne das Datenschutzcenter aufrufen zu müssen. Tippen Sie in der Google Health App auf die zu löschende Sitzung oder das Protokoll und anschließend entweder auf das Symbol mit den drei Punkten oder auf das Papierkorbsymbol. Wurde die Sitzung oder das Protokoll von Health Connect oder Apple Health importiert, werden Sie zur jeweiligen Plattform weitergeleitet, um die Löschung abzuschließen. Hinweis: Dadurch wird der Datensatz auch auf dieser Plattform gelöscht. Wenn die Sitzung oder das Protokoll über eine direkte Integration importiert wurde, können Sie die Löschung in Google Health abschließen.

Sie können jetzt einzelne Trainingseinheiten, Ernährungsprotokolle und Gewichtsprotokolle, die aus anderen Apps synchronisiert wurden, direkt in der Google Health App löschen, ohne das Datenschutzcenter aufrufen zu müssen. Tippen Sie in der Google Health App auf die zu löschende Sitzung oder das Protokoll und anschließend entweder auf das Symbol mit den drei Punkten oder auf das Papierkorbsymbol. Zukünftig können Sie Sitzungen oder Protokolle, die aus Health Connect oder Apple Health importiert wurden, in Google Health löschen, ohne sie auch aus Health Connect oder Apple Health löschen zu müssen.

[Google Health Support]

Letzte Aktualisierung am 19.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.