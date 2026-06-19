Android Update: Android 17 ist da, Wear OS 7 ist da, alle wichtigen Neuerungen, WhatsApp-Backup und mehr

Mit der ausklingenden Android-Woche haben wir das Bergfest des Juni hinter uns, das einige große Ankündigungen gebracht hat: Google hat endlich Android 17 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, wir zeigen euch die Neuerungen und warnen auch vor einem Problem. Außerdem ist Wear OS 7 angekommen, wir zeigen euch dessen Neuerungen und noch einiges mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die Android-Woche war mit einigen wichtigen Ankündigungen gespickt, über die wir natürlich berichtet haben: Es gab die finale Version von Android 17, von Wear OS 7, wir zeigen euch die Neuerungen der beiden Betriebssysteme und noch mehr. Außerdem berichten wir über das WhatsApp-Backup unter Android, zeigen euch eine neue Google-App und mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Völlig neue Google-App startet

Vor wenigen Tagen ist eine völlig neue Google-App gestartet, die die Gemini-KI für eine Art Tagesüberblick verwendet. Die Dreambeans-App erstellt jeden Morgen eine Art Slider, in der die wichtigsten Themen des Tages enthalten sind – inklusive einer schicken Grafik. Schaut euch das doch bei Interesse einmal an.

» Google startet völlig neue Android-App Dreambeans

Android Auto-Nutzer haben Gemini-Telefon-Probleme

Immer mehr Nutzer von Android Auto berichten in diesen Tagen von Problemen mit der Gemini-Steuerung der Telefon-App. Es ist wohl auf gewohntem und sicherem Wege derzeit nicht möglich, ein Telefonat zu beginnen. Google hat das Problem bereits bestätigt.

» Android Auto-Nutzer berichten von Gemini-Problemen mit Google Telefon









Android 17 ist da!

Google hat endlich das neue Betriebssystem Android 17 veröffentlicht, das seit dieser Woche auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt wird, die noch aktiv unterstützt werden. Es hat lange gedauert, doch schlussendlich hat man nun endlich die 17. Generation offiziell eröffnet.

» Google startet endlich Android 17 für alle Pixel-Smartphones

Wear OS 7 startet für die Pixel Watch

Nicht nur Nutzer eines Pixel-Smartphones durften sich in dieser Woche freuen, sondern auch für Smartwatches hat man nachgelegt. Google hat früher als erwartet das neue Betriebssystem Wear OS 7 veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Pixel Watches bringt.

» Google veröffentlicht Wear OS 7 für die Pixel Watches – das ist neu

Android 17-Neuerungen im Hands-on

Wir zeigen euch alle Neuerungen in Android 17 in einem übersichtlichen Hands-on. Im Video zeigt sich, wie die Neuerungen wirklich aussehen, wie ihr diese erreicht und wie sich das eine oder andere praktisch nutzen lässt.

» Alle wichtigen Android 17-Neuerungen im Hands-on Video

Wear OS 7 Neuerungen

Auch für Wear OS 7 gibt es eine Reihe von Neuerungen, die abseits der großen Google-Ankündigungen entdeckt worden sind. Spannend wird es vor allem rund um die Widgets, die die Verwendung der Smartwatches zukünftig prägen könnten.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Waer OS 7









Android 17-Update mit Problemen

Wer das Update auf Android 17 noch nicht eingespielt hat, sollte sich vielleicht noch etwas gedulden. Denn Nutzer eines Business-Kontos haben Probleme mit den Homescreen-Widgets, die wohl plötzlich verschwinden und sich auch nicht wieder hinzufügen lassen.

» Nutzer berichten von Widget-Problemen nach Android 17-Update

WhatsApp-Backup kommt in die Android-Einstellungen

Spannend: Das WhatsApp-Backup soll schon sehr bald über die Android-Einstellungen konfiguriert werden können. Google hat das bereits angekündigt und wir müssen abwarten, wie sich das in der Praxis zeigen wird.

» Einstellungen zum WhatsApp-Backup kommen zu Android

Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.