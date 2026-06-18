Wear OS 7: Das sind die wichtigsten Neuerungen im neuen Betriebssystem für die Pixel Watches (Galerie)

Google hat am Dienstag das neue Smartwatch-Betriebssystem Wear OS 7 veröffentlicht, das eine Reihe von größeren Neuerungen auf die Pixel Watches der zweiten bis vierten Generation bringt. Aber auch abseits der offiziellen Ankündigungen gibt es einige Neuerungen, die jetzt entdeckt worden sind und zum Teil zeigen, wo die Reise mit den Oberflächen und Funktionen hingeht.



Am Dienstag hat Google überraschend das neue Wear OS 7 veröffentlicht, das den Grundstein für den großen Umbau des Smartwatch-Betriebssystems legt. Sowohl die Oberflächen als auch die Apps und natürlich die geplante Gemini-Integration werden angestoßen, sind aber noch nicht vollständig umgesetzt. Es dürfte eine Zwischenversion sein, die im Herbst ihr nächstes Update erhält.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Live Updates mit Echtzeitinformationen, die von den gleichnamigen Benachrichtigungen der Android-Smartphones inspiriert sind. Außerdem ist es jetzt möglich, externe Geräte direkt mit der Smartwatch zu steuern, wobei sich das zukünftig nicht nur auf Kopfhörer bezieht, sondern auch die smarten Brillen. Als letzte große Neuerung hat man die Gemini Intelligence angekündigt, die das Betriebssystem stark verändern wird, allerdings erst im Laufe der nächsten Monate.

Ihr findet alle offiziellen Neuerungen in Wear OS 7 im verlinkten Artikel, aber das ist noch längst nicht alles. Denn frühe Nutzer haben weitere Neuerungen oder Veränderungen entdeckt, die wir euch nicht vorenthalten wollen. In der folgenden Galerie seht ihr alle Neuerungen in Wear OS 7, die sich in diesen Tagen auf den Pixel Watch-Smartwatches der zweiten bis vierten Generation zeigen.









Widget hinzufügen-Button

In der Oberfläche zeigt sich ein neuer Button, mit dem sich Widgets hinzufügen lassen. Die Widgets sollen die bisher verwendeten Tiles/Kacheln ablösen, sind aber noch nicht verfügbar. Das neue Design zeigt die Vorbereitung für dieses Upgrade.

Mediensteuerung in den Benachrichtigungen

Wear OS orientiert sich stärker an Android und positioniert die Medienkontrollen jetzt an den Anfang der Benachrichtigungen.

Neues Material 3 Expressive Design

Das Material 3 Expressive Design zeigt sich stärker als bisher in Wear OS 7. Gut sichtbar ist das an den aktualisierten Schaltern und den deutlich in der Größe gewachsenen Slidern.









Neues Icon für die Pulsmessung

Es gibt ein neues Icon für die Pulsmessung in den Schnelleinstellungen. Dieses orientiert sich nicht nur rein zufällig am Google Health-Logo und zeigt mit seinen integrierten Strahlen, dass die Daten aktiv freigegeben werden.

—

Das Update für Wear OS 7 wird seit Dienstag für alle Pixel Watch-Nutzer der zweiten bis vierten Generation ausgerollt. Welche Neuerungen es für Nutzer der Pixel-Smartphones gegeben hat, könnt ihr im folgenden Artikel zum Pixel Feature Drop nachlesen.

» Pixel Feature Drop: Diese neuen Funktionen kommen jetzt auf eure Smartphones – alle Details (Übersicht)

» Google Home Speaker: Das ist Googles neuer Smart Speaker mit Gemini – startet jetzt für 119,99 Euro

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.