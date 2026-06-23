Pixel Knallerpreise: Starke Rabatte zum Prime Day auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr

Heute hat der Amazon Prime Day begonnen und natürlich will auch der Google Store bei Amazon mithalten: Jetzt gibt es viele hohe Rabatte auf alle wichtigen Produkte von den Pixel 10-Smartphones über das Pixel 10a und die Pixel Watch 4 bis hin zu den Pixel Buds-Kopfhörern. Das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen, denn die Geräte könnten schnell ausverkauft sein.



Nach einer mehrwöchigen Flaute gibt der Google Store bei Amazon jetzt wieder richtig Gas und hält zum Start des Amazon Prime Day viele starke Aktionen bereit, die wichtige Teile des Portfolios umfassen. Im Folgenden findet ihr die besten und wichtigsten Aktionen im Überblick, die ihr bei Bedarf nicht verpassen solltet. Denn je besser die Preise, desto schnell sind die Produkte ausverkauft.

Pixel 10-Smartphones stark rabattiert

Es gibt endlich wieder hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones! Ihr bekommt jetzt nicht nur den Google TV Streamer KOSTENLOS zum Pixel 10, sondern auch noch hohe Rabatte beim Kauf eines neuen Google-Smartphones. Anlässlich des Prime Day erhaltet ihr jetzt das Pixel 10 für nur 545 Euro – ein unglaublich hoher Rabatt, der von Amazon nicht in Prozent ausgezeichnet wird. Außerdem gibt es 13 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder auch 14 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL + Pixel Buds Kopfhörer gratis. Und wer ein faltbares Smartphone sucht, kann sich jetzt das Pixel 10 Pro Fold mit 10 Prozent Rabatt sichern.

Letzte Aktualisierung am 9.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10a stark rabattiert

Wer nicht ganz so viel Geld für ein Smartphone ausgeben möchte und dennoch ein Top-Gerät mit ganzen sieben Jahren Updates sucht, ist beim Pixel 10a genau richtig. Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10a mit 36 Prozent Rabatt und Pixel Buds 2a gratis sichern – ein wirklich starkes Angebot. Wer hingegen mehr Speicher möchte und die smarten Kopfhörer nicht benötigt, kann sich das Pixel 10a mit 256GB Speicher mit 31 Prozent Rabatt sichern.

Letzte Aktualisierung am 23.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Pixel Watch 4 stark rabattiert

Wer noch auf der Suche nach einer guten Google-Smartwatch ist, kann jetzt bei der Pixel Watch 4 fündig werden. Denn jetzt könnt ihr euch ganze 29 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) sichern oder auch 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4(41mm). Beide Smartwatches stehen in unterschiedlichen Varianten mit LTE oder Wifi zur Verfügung – außerdem natürlich auch in verschiedenen Farben. Klickt euch da einfach mal durch, um euer Wunschmodell zu finden.

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel Buds stark rabattiert

Im Google Store gibt es auch etwas auf die Ohren: Jetzt könnt ihr euch die smarten Kopfhörer mit hohen Rabatten sichern, falls ihr sie nicht schon im Rahmen eines Pixel-Bundles ohnehin bekommt. Es gibt 23 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder sogar 31 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Das solltet ihr nicht verpassen.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Aktionen zum Amazon Prime Day

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