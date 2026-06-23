Prime Day im Google Store: Jetzt hohe Rabatte auf Fitbit Fitnesstracker, Smartwatches & Nest-Kameras sichern

Auch Google spielt beim Amazon Prime Day an vorderster Front und hat nicht nur die Pixel-Aktionen im Google Store gestartet, sondern auch eine Reihe von starken Rabatten rund um die erweiterten Marken Fitbit und Nest. Jetzt könnt ihr euch Aktionen auf die Fitnesstracker, Smartwatches sowie die Smart Home-Kameras sichern – solltet ihr bei Bedarf nicht verpassen.



Der Amazon Prime Day ist gestartet und wir haben euch natürlich schon über die starken Pixel-Aktionen im Google Store informiert. Aber das ist längst nicht alles, denn auch rund um die Marken Nest und Fitbit hat man hohe Rabatte auf das Portfolio gelegt, die ihr bei bei Interesse nicht verpassen solltet. Leider ist der neue Fitnesstracker Fitbit Air nicht dabei (der ist auch derzeit weitestgehend ausverkauft). Im Folgenden findet ihr die Aktionen:

Google Fitbit Aktionen

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Google Nest Aktionen

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Aktionen zum Amazon Prime Day

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.