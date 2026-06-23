Prime Day im Google Store: Jetzt hohe Rabatte auf Fitbit Fitnesstracker, Smartwatches & Nest-Kameras sichern

Veröffentlicht am von Jens
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Auch Google spielt beim Amazon Prime Day an vorderster Front und hat nicht nur die Pixel-Aktionen im Google Store gestartet, sondern auch eine Reihe von starken Rabatten rund um die erweiterten Marken Fitbit und Nest. Jetzt könnt ihr euch Aktionen auf die Fitnesstracker, Smartwatches sowie die Smart Home-Kameras sichern – solltet ihr bei Bedarf nicht verpassen.


amazon prime day 2026 teaser

Der Amazon Prime Day ist gestartet und wir haben euch natürlich schon über die starken Pixel-Aktionen im Google Store informiert. Aber das ist längst nicht alles, denn auch rund um die Marken Nest und Fitbit hat man hohe Rabatte auf das Portfolio gelegt, die ihr bei bei Interesse nicht verpassen solltet. Leider ist der neue Fitnesstracker Fitbit Air nicht dabei (der ist auch derzeit weitestgehend ausverkauft). Im Folgenden findet ihr die Aktionen:

Google Fitbit Aktionen

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Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage Akkulaufzeit, Google Wallet und Maps Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage... 159,95 EUR 85,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung, Stressmanagement, Schlafanalyse & bis zu 10 Tage Akkulaufzeit – Fitnessuhr kompatibel mit Android/iOS Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung... 99,95 EUR 49,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und Telefonfunktion, 6 Tage Akkulaufzeit, 40+ Trainingsmodi – Fitnessuhr kompatibel mit Android / iOS Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und... 229,95 EUR 149,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Google Nest Aktionen

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Google Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) – Sicherheitskamera für den Außenbereich mit 2K-Video – Funktioniert mit Google Home – Snow Google Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) – Sicherheitskamera für den Außenbereich mit... 149,99 EUR 144,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam Indoor (mit Kabel, 3. Generation) – Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 2K-Video – Funktioniert mit Google Home – Snow Google Nest Cam Indoor (mit Kabel, 3. Generation) – Sicherheitskamera für den Innenbereich mit... 115,85 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam mit Flutlicht – Außen mit Kabel – Intelligente Sicherheitskamera GPLE9, Snow, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Cam mit Flutlicht – Außen mit Kabel – Intelligente Sicherheitskamera GPLE9, Snow... 325,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Nest Cam – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, Weiß, 1 Stück (1er Pack) Google Nest Cam – Intelligente Überwachungskamera im Innen- und Außenbereich, Weiß, 1 Stück... 199,99 EUR 175,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

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» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Aktionen zum Amazon Prime Day

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Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 516,29 EUR Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 799,00 EUR 774,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.154,99 EUR 1.099,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Video per Sprachbefehl – Jade, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini – Innovatives... 1.599,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live, Pixel-Sicherheitsfunktionen - Obsidian, 256GB Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden... 649,00 EUR 449,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10a 128GB Berry + Buds 2a - Hazel Google Pixel 10a 128GB Berry + Buds 2a - Hazel 698,00 EUR 449,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EUR 283,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 121,59 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Hazel Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones... 249,00 EUR 199,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

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