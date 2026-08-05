Pixel Tag: Das ist Googles neuer Bluetooth-Tracker – Leak verrät Verkaufspreis, Farbe und weitere Details

Es trennt uns nur noch gut eine Woche vom großen ‚Made by Google‘-Event, das einen Schwung neuer Produkte hervorbringen wird. Wie wir erst seit dem Wochenende wissen, gehören dazu neben den Pixel 11-Smartphones und der Pixel Watch 5 auch der neue smarte Tracker Google Pixel Tag. Nach dem ersten Leak am Samstag gibt es jetzt neue Informationen zur geplanten Variante und dem Verkaufspreis.



Wir haben vor wenigen Tagen über den neuen Bluetooth-Tracker Google Pixel Tag berichtet, der völlig unerwartet in einem Leak aufgetaucht ist. Eigentlich erwarten wir diesen Tracker schon seit gut drei Jahren und das Produkt wurde intern immer wieder aus unbekannten Gründen verschoben, sodass es in der Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten ist. Doch jetzt ist es wieder da und soll endlich starten.

Laut einem aktuellen Leak wird der Google Pixel Tag – wie erwartet – am 12. / 13. August vorgestellt werden und wohl gemeinsam mit den Pixel 11-Smartphones und der Pixel Watch 5 auf den Markt kommen. Als Farbe hat man aktuell nur eine Variante vorgesehen, die mit Light Fog angegeben wird – also genau so, wie wir es auf obigem Produktbild sehen. Es soll sich um den tatsächlichen Tracker handeln, der keine Befestigungsmöglichkeit bietet. Dafür wird es daher wohl eine zusätzliche Hülle benötigen.

Weiterhin verrät uns der Leak, dass der Tracker für 34,99 EuroApple AirTag wiederholen können, zumindest in den eigenen Pixel-Dimensionen, wäre es ein absolutes Massenprodukt und könnte auch dem Find Hub-Netzwerk den dringend benötigten Schwungn liefern.

Technische Details sind noch nicht bekannt, könnten aber vielleicht noch in den nächsten Tagen folgen. Warten wir einmal ab, in spätestens acht Tagen wissen wir mehr.

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[Dealabs]

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