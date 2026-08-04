Google Health: Update bringt Fitness-Funktionen in die App – externe Anbindung, Apple Health und Bugfixes

Die Fitness- und Gesundheitsplattform Google Health wird seit dem Neustart regelmäßig mit Updates versorgt, die nicht selten sehr umfangreich ausfallen und viele Neuerungen in die Apps bringen. Jetzt steht die nächste Runde vor der Tür, die in diesen Tagen mit Version 5.05 ausgerollt wird. Diese optimiert die medizinischen Aufzeichnungen, die Anbindung an Apple Health und bringt weitere Fitness-Updates.



In schöner Regelmäßigkeit gibt es Updates für die Plattform Google Health, die sich mittlerweile recht gut verbreitet haben dürfte und jetzt wieder in einer neuen Version für Android und auch iOS erscheint. Diese hat eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck, die unter anderem die Anbindung von externen Quellen mitbringen und auch bestehende Probleme beheben.

Google Health erweitert die Anbindung von Apple Health und bietet jetzt eine Zwei-Wege-Synchronisation. Die von Fitbit Air und anderen Fitnessgeräten aufgezeichneten Daten lassen sich jetzt direkt an Apple Health übertragen. Dazu zählen Datentypen wie Schritte, Trainings, Schlafaufzeichnungen und auch Vitalwerte. Dafür muss man einmalig auf das Profilsymbol tippen und im Bereich Partner-Apps Apple Health auswählen.

Außerdem gibt es jetzt Smart Health Links, mit denen US-Nutzer ihre medizinischen Unterlagen zusammenfassen und mit Ärzten oder Familienmitgliedern teilen können – per URL oder auch ganz bequem mit QR-Code. Der Bereich findet sich unter dem Reiter Health im Abschnitt Medical > Shareable records. Ähnliches ist Hierzulande so schnell wohl nicht zu erwarten.

Zuletzt gibt es noch Fitness-Verbesserungen. Man hat Stabilitätsprobleme behoben, die bei einigen Nutzern im Zusammenhang mit VO2Max-Berechnungen, Trainingskarten und dem nachträglichen Bearbeiten von Workouts auftraten. Das Update auf die Version 5.05 wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt.

[Google Support]

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