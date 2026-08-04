Google Play Store Aktion: Diese 63 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die neuen Aktionenwoche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Start des Google Home Speaker in Deutschland, über die neue Android 17 Beta und zeigen euch das Pixel 11 Pro Fold mit neuen Details. Schaut euch auch den neuen KI-Musikgenerator Gemini Lyria 3.5 an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 04.08.2026

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Apps
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Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Resize Image - Resize Photos
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Entwickler: Yogesh Dama
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Passport Photo: ID Photo Print
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Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Documentus Pro: Passport Photo
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Documentus Pro: Passport Photo
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
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Entwickler: Ai Apps SRL
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Stick - Remote Control TV Pro
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Entwickler: Ai Apps SRL
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Reminder Pro - Erinnerung
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Entwickler: made easy
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Fake call screen - Prank call
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Entwickler: Yogesh Dama
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Contacts Widget - Speed Dial
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Entwickler: Power Mind Apps
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Dark screen filter
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Entwickler: Yogesh Dama
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Limit app usage - screen time
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Entwickler: Yogesh Dama
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Contact Edge side bar
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Entwickler: Yogesh Dama
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Bookmark Manager - URL manager
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Entwickler: Yogesh Dama
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Blur Video
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Entwickler: SwiperyLab
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Clock Widget - Word Clock
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Entwickler: Power Mind Apps
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MSafe - Pro
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MSafe - Pro
Entwickler: Codfishworks
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Bubbles Charging animation
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Entwickler: Power Mind Apps
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HD Video Live Wallpapers
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Entwickler: Power Mind Apps
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PDF Reader & Editor (PRO)
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Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
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Watch Faces
Progress Watch face
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Progress Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
SamWatch Signature Active
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SamWatch Signature Active
Entwickler: Samtree
Preis: Kostenlos
Spooky: Halloween Watch Face
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Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog Basic 34 Wear OS 4+
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Analog Basic 34 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos

Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für Pixel-Smartphones – Android 17 QPR2 Beta 2 ist da

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pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
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Entwickler: TEATIME
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Jewels Charm: Match 3 Game Pro
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Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
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Entwickler: A.V.A - Smart Games
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Mini Crossword - Word Fun!
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Entwickler: Eggies
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Soul Huntress: RPG Premium
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Entwickler: PANTHERA GLOBAL
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Ludo 3D - Aeroplane Chess
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Entwickler: UnknownProjectX
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Falltopia Plus: Epic Space RPG
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Entwickler: Pusilung
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Entwickler: NextDoors
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Entwickler: UnknownProjectX
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Entwickler: TRYONI ARTS
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Epic King Heroes: Premium TD
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Entwickler: GCenter
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Lineblack - Red icon Pack
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Preis: Kostenlos+
Linios Red - Icon Pack
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Entwickler: Panoto Gomo
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Circle Clear White Icon Pack
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Meteoroid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Iris Light - 3D App Icons
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Entwickler: Creativepixels
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Himawari Yellow - Icon Pack
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Entwickler: Panoto Gomo
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Ichigo Red - Icon Pack
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Entwickler: Panoto Gomo
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Takoizu Cyan - Icon Pack
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Norma - Icon Pack
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Entwickler: GomoTheGom
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3D Shield - Icon Pack
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3D Shield - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
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Entwickler: Lagguy
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Wallfever - Minimal Wallpapers
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Entwickler: Lagguy
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Planets Live Wallpaper Plus
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Prism Live Wallpaper
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Entwickler: Viktor Bohush
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
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BLW Tolle Live-Hintergründe
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Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
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WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Entwickler: Crydata
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Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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