Google Home Speaker: Googles neuer Smart Speaker startet in Deutschland – Gemini-KI für 119,99 Euro

Überraschung für alle Smart Home-Fans, die gerne auf Google-Produkte setzen: Ab heute ist der Google Home Speaker in Deutschland erhältlich. Der erste speziell für Gemini entwickelte Lautsprecher kombiniert immersiven 360 Grad-Sound mit der Gemini-KI und soll dessen Nutzung auf ein neues Level heben. Jetzt steht das Produkt für 119,99 Euro in auffälligen Farben auch in Deutschland zum Kauf bereit.



Der neue Google Home Speaker ist endlich da! Mit einigen Wochen Verzögerung hat Google vor wenigen Minuten den Verkaufsstart für den deutschen Markt angekündigt. Eigentlich ist der Smart Speaker bereits Mitte Juni in vielen Märkten in den Verkauf gegangen – darunter Österreich – aber für Deutschland hatte man ohne Angabe von Gründen um etwas mehr Geduld gebeten. Jetzt ist die Wartezeit vorüber und der Smart Speaker kann ab sofort bei MediaMarkt vorbestellt werden.

Der Google Home Speaker tritt gewissermaßen die Nachfolge des eher glücklosen Nest Audio an und soll an die glorreichen Zeiten des Google Home Mini oder Nest Mini anschließen – nur eben in größerer Form, mit deutlich mehr Soundqualitäten und modernen Technologien. Google setzt wieder auf ein kugelrundes Design, das zwar – anders als die Konkurrenz – keine vollständige Kugel bildet, aber dennoch stark an diese erinnert. Natürlich kommt die Gemini-KI zum Einsatz, die laut Google über „fortschrittliche Funktionen zur natürlichen Sprachverarbeitung und -logik“ verfügt. Ihr müsst also auch auf dem Smart Speaker keine starren Befehle mehr auswendig lernen.

Mit einem Abo bei Google Home Premium kann der Funktionsumfang des Smart Speakers bzw. der Gemini-KI erweitert werden. Die Freischaltung der Funktionen ermöglicht es euch, mit Gemini Live zu sprechen. Es lassen sich per Smart Speaker der Kameraverlauf nach konkreten Ereignissen durchsuchen oder es können auch Kurzinfos für Zuhause mit einer schnellen Zusammenfassung abgerufen werden. Das Abo ist zwar für die Hauptfunktion nicht notwendig, ist mit 9,99 Euro pro Monat aber dennoch ein relevanter Zusatzposten. Neo-Besitzer des Smart Speakers erhalten zunächst sechs Monate Home Premium gratis.









Der Google Home Speaker bietet laut der Ankündigung 360 Grad-Sound in kristallklarer Qualität – das gilt sowohl dann, wenn ihr neben dem Lautsprecher sitzt oder euch am Ende des Raumes befindet. Aber nicht nur der Sound, sondern auch die Aufnahme bzw. das Mikrofon soll sich dynamisch anpassen, sodass die Gemini-KI euch optimal verstehen kann. Außerdem lässt sich der Smart Speaker mit dem Google TV Streamer koppeln, sodass ihr praktisch zwei Smart Speaker und Surround Sound erhaltet. Google hat sich klar das Ziel gesetzt, nicht irgendeinen Smart Speaker zu starten, sondern die allerbeste Audioqualität zu bieten.

Das Äußere des Google Home Speaker ist mit 3D-Strickstoff umhüllt und soll eine elegante sowie durchdachte Ergänzung für jeden Raum sein. Ein dezent gehaltener, aber dennoch gut sichtbarer, Leuchtring an der Unterseite signalisiert, ob der Lautsprecher aktiv ist oder euch gerade nach dem Aktivierungswort zuhört. Die Farben können aber auch das Nachdenken oder eine aktive Antwort sigalisieren. Zur Sicherung der Privatsphäre kann das Mikrofon jederzeit per physischem Kippschalter auf Stumm geschaltet und getrennt werden.

Der Google Home Speaker ist ab sofort zu einem Preis von 119,99 Euro bei MediaMarkt oder bei Saturn verfügbar. In Deutschland werden zunächst nur die Farben Haselnussbraun und Porzellan angeboten, während es in anderen Märkten auch die Farben Jade und Beere gibt. Ob diese später in Deutschland starten werden, wissen wir noch nicht.

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[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.