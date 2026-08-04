Pixel 11 Pro Fold: Google zeigt das neue Smartphone jetzt selbst – Teaser mit interessanten Details (Video)

In etwas mehr als einer Woche wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder aus vier Geräten bestehen – darunter bekanntlich das faltbare Smartphone Google Pixel 11 Pro Fold. Jetzt hat man auch zum Foldable einen Teaser veröffentlicht, der das Gerät von allen Seiten zeigt und interessante Ansichten gibt. Inklusive Apple-Seitenhieb.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold zusammengestellt und jetzt legt Google selbst mit einem Teaser nach, der uns einige interessante Ansichten zum faltbaren Smartphone liefert. In diesem zeigt sich das Smartphone von der Oberseite, geöffnet von der Innenseite und auch ein wenig geöffnet von der Rückseite – viel mehr Ansichten benötigt man eigentlich gar nicht.

Im Teaser sehen wir das Smartphone zunächst von oben, inklusive der Aussparungen für die Lautsprecher, wir sehen die Erhebungen und auch Aussparungen für die Kameras. Kurz darauf öffnet sich das Innendisplay etwas weiter und zeigt – zumindest im Teaser – ein perfektes Display ohne sichtbare Faltkante. Ob man das tatsächlich liefern kann, bleibt abzuwarten. Zuletzt zeigt sich das Smartphone in voller Pracht von der Rückseite inklusive Schriftzug der Bezeichnung. Schaut mal herein:

Interessant ist der Inhalt des Teasers, denn darin heißt es „To switch phones, you have to be open to what’s new. And to what opens.“ Mit dem kürzlich erneuerten Switch to Android ist das ein klarer Seitenhieb auf Apple, das noch immer kein eigenes Foldable auf den Markt gebracht hat. Das dürfte sich bald ändern, doch bis es so weit ist, nutzt Googles Marketing diese „Schwäche“ des Konkurrenten.

Das leuchtende G auf der Smartphone-Rückseite wird es übrigens nicht geben, auch wenn wir es natürlich gerne als Bestandteil von Pixel Glow gehabt hätten.

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