Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das August-Update ist jetzt da

Google beginnt mit den Android-Updates für den zweiten Sommermonat: Wie erwartet, wurde vor wenigen Minuten das Android-Sicherheitsupdate für den Monat August veröffentlicht, das auch diesmal wieder erwähnenswert ist. Denn zum zweiten Mal in Folge gibt es in diesem Monat ein Zwischen-Update, das praktisch nur aus einer leeren Hülle besteht und keinerlei Sicherheitslücken schließt oder andere Dinge behebt.



Der Beginn der ersten vollen Woche eines Monats bedeutet bei Google stets auch, dass ein monatliches Update für Android und zumeist auch die Pixel-Smartphones vor der Tür steht. Das kann mal am Montag erfolgen, mal am Dienstag und in ganz wenigen Ausnahmen auch noch etwas später. Diesmal ist es wieder der Dienstag Vormittag geworden, sodass wir jetzt über das neueste Android-Sicherheitsupdate berichten können, das den August füllt.

Wie gewohnt, veröffentlicht Google nur noch alle drei Monate ein großes Update, während es in den Monaten dazwischen nur kritische Bugs in den Rollout schaffen. So wie schon im Juli, gibt es auch im August keinen einzigen vermeldeten kritischen Bug im Betriebssystem, sodass wir erneut eine Leermeldung erhalten. Obwohl das Dokument umfangreich ist, enthält die Auflistung der behobenen Probleme keine Einträge. Dementsprechend gibt es auch keine Erklärung des schwersten Problems.

Google hat daher nur das bekannte Dokument veröffentlicht, das das Update-System im Detail erklärt und auch darüber aufklärt, dassw wir im September mit dem nächsten großen Schwung rechnen können. Dann vermutlich wieder in dreistelliger Zahl und das vielleicht sogar im 200er-Bereich.

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Update für die Pixel-Smartphones ist am Start

Immer öfter ist es so, dass das dazugehörige Update für die Pixel-Smartphones etwas länger auf sich warten lässt und in diesem Monat scheint es sehr ähnlich zu sein. Zumindest zur Veröffentlichung des Android-Updates hat es die Pixel-Version noch nicht gegeben. Wir rechnen damit, dass dieses schon in den nächsten Stunden folgen wird und sobald es veröffentlicht wurde, werden wir euch hier im Blog natürlich zeitnah informieren.

Security Bulletin: Android Security Bulletin August 2026 | Pixel Security Bulletin August 2026

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