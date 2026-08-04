Pixel Glow: Googles neuer LED-Leuchteffekt wird zu(m) HiLight – neuer Name für leuchtende Pixel 11-Rückseite

Google wird in einigen Tagen die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die sich als solide Weiterentwicklung der zehnten Generation präsentieren werden und eine Neuerung am Äußeren mitbringen: Das Highlight wird wohl tatsächlich Pixel Glow sein, das schon seit Monaten durch die Leakerküchen geht. Jetzt ist durchgesickert, dass diese Highlight-Funktion eine passende Bezeichnung erhalten wird.



Wir haben euch erst am Wochenende Pixel Glow auf den Pixel 11-Smartphones ausführlich vorgestellt, das wohl eine der wichtigsten Neuerungen der kommenden Generation sein wird. Aus diesem Grund hatte ich diese Funktion in meiner Analyse bereits als Highlight-Funktion der Pixel 11-Smartphones bezeichnet – aber natürlich nicht nur wegen der bunten LED. Offenbar lag ich mit dieser Bezeichnung gar nicht so verkehrt.

Wie jetzt durchgesickert ist, wird die zuerst als „Pixel Glow“ geleakte Funktion einen neuen Namen erhalten, der deutlich weniger aufregend ist als der vorherige Name: Es soll wohl HiLight heißen und ist damit im wahrsten sinne des Wortes das Highlight der elften Generation. Doch der Name scheint auch aus einem anderen Grund passend zu sein, denn es soll informationstechnische Highlights hervorheben.

Die Funktion soll über eingehende Anfrufe von favorisierten Kontakten informieren, über KI-Aktivitäten auf dem Smartphone oder sonstige Benachrichtigungen, die für den Nutzer als sehr relevant eingestuft werden. Im Detail wissen wir noch immer nicht, wie das funktionieren wird, aber die Ankündigung ist auch nur noch neun Tage entfernt, sodass wir uns nicht mehr lange gedulden müssen.

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[9to5Google]

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