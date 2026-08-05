Pixel Update: Das August-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserung auf die Smartphones

Google legt wieder für viele Pixel-Smartphones nach, und das sogar etwas früher als erwartet: Vor wenigen Stunden wurde das Pixel Update für den Monat August veröffentlicht, das im Schlepptau zum ebenfalls monatlich veröffentlichten Sicherheitsupdates einige Verbesserungen mitbringt. In der Sommerpause behebt man einige Probleme für die Nutzer, die bereits mit Android 17 unterwegs sind. Wir zeigen euch, was im Update steckt.



Nach einem überraschen starken Juni, der aus einem großen Schwung von Android- und Pixel-Updates bestand, ging es im Juli etwas behutsamer zu und wenig überraschend setzt sich das im August fort. Zuerst hat Google gestern Vormittag das Android-Sicherheitsupdate für August veröffentlicht, das tatsächlich vollständig leer gewesen ist. Auch das war nicht ganz unerwartet, ist aber dennoch im Android-Ökosystem weiterhin eine kleine Besonderheit.

Durch die aktuelle Sommerpause, die es faktisch gar nicht gibt, sollten auch die Erwartungen für das Pixel-Update nicht ganz so hoch gewesen sein – obwohl man stets mit einem überraschenden Pixel Feature Drop rechnen kann. Am späten Abend wurde gestern das Pixel-Update für August veröffentlicht, das immerhin einen Schwung von Korrekturen und Verbesserungen im Gepäck hat. Man behebt ein Problem mit Gaming-Apps, die beim Start abstürzen, verbessert die GPU-Leistung auf einigen Geräten und behebt außerdem ein Problem mit Touchscreens.

In der folgenden Auflistung findet ihr alle Verbesserungen, die Google für viele Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation konzipiert hat und seit gestern Abend auf die betroffenen Geräte ausrollt. Angekündigt hat man das Update zwar nur für alle Geräte ab der achten Generation, aber grundsätzlich kommt das monatliche Pixel-Update auf allen Smartphones ab der sechsten Generation an. Hier die Auflistung der Verbesserungen.









Apps Problem behoben, bei dem unter bestimmten Bedingungen einige Gaming-Apps abstürzten*[1] Display und Grafik Allgemeine Verbesserungen der GPU-Leistung unter bestimmten Bedingungen *[2] Touchbedienung Problem behoben, bei dem das Touchpanel unter bestimmten Bedingungen nicht mehr reagierte*[1] Fehlerbehebungen sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nicht anders angegeben. Manche Fehlerbehebungen sind eventuell nicht in allen Regionen oder bei allen Mobilfunkanbietern verfügbar. *[1] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold:, Pixel 10a

*[2] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

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[Pixel Community]

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