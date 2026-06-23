Google Play Store Aktion: Diese 53 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in den Amazon Prime Day gibt es auch im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über eine neue lauschende Google-App auf Pixel-Smartphones, zeigen euch die neue Chrome-Omnibox und natürlich die Pixel-Knallerpreise im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 23.06.2026

Pixel Knallerpreise: Starke Rabatte zum Prime Day auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr

Apps
Limit app usage - screen time
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Limit app usage - screen time
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
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Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
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Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
SPL - Smarter Player Pro
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SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
VPN Pro - Secure VPN Premium
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VPN Pro - Secure VPN Premium
Entwickler: AZTTY LLC
Preis: Kostenlos+
Tech VPN Pro / Protect Privacy
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Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Move: Watch face
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Move: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Arcs D5 Watch Face
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Arcs D5 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
React 2: Watch face
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React 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Sprint Watch Face
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Sprint Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Dash Digital: Watch face
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Dash Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Pixel-Smartphones: Neue App soll permanent lauschen – Audio Memory zeichnet wichtige Gespräche auf (Leak)

Google Chrome: Völlig neue Omnibox kommt – Loom könnte Google-App für Windows ersetzen (Canary-Flag)




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Spiele
The Hearts PRO
The Hearts PRO
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The Hearts PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Stack 2048
Stack 2048
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Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Tower Defense: Epic Turret Pro
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Tower Defense: Epic Turret Pro
Entwickler: MAY STUDIO
Preis: Kostenlos
EvoCreo 2: Monster Trainer RPG
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EvoCreo 2: Monster Trainer RPG
Entwickler: ilmfinity - Creator of Monster Adventure Games
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
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EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Memorize Prime Numbers
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Memorize Prime Numbers
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
The Room Stalker
The Room Stalker
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The Room Stalker
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Cytus II
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Cytus II
Entwickler: RAYARK
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
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Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
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Water Sort - Color Puzzle Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
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Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Ludo 3D - Aeroplane Chess
Ludo 3D - Aeroplane Chess
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Ludo 3D - Aeroplane Chess
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
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König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
[365fun] Find the Differences2
[365fun] Find the Differences2
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[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
PicPu - Cat Picture Puzzle
PicPu - Cat Picture Puzzle
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PicPu - Cat Picture Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
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Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Infinity Tank Battle - 8 bit
Infinity Tank Battle - 8 bit
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Infinity Tank Battle - 8 bit
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
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Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: RedAntz
Preis: Kostenlos
2 Player Quiz Ultimate
2 Player Quiz Ultimate
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2 Player Quiz Ultimate
Entwickler: Simon Schubert-OLD
Preis: Kostenlos
Incredible Box - RollingPuzzle
Incredible Box - RollingPuzzle
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Incredible Box - RollingPuzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Circle Crop - Icon Pack
Circle Crop - Icon Pack
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Circle Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
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Meteoroid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Red - Icon Pack
Linios Red - Icon Pack
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Linios Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
CherryLine - Red Icon Pack
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CherryLine - Red Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
CircleDient Icon Pack Gradient
CircleDient Icon Pack Gradient
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CircleDient Icon Pack Gradient
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Karaz Red - Icon Pack
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Karaz Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Black and White - Icon Pack
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Black and White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Iris Light - 3D App Icons
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Iris Light - 3D App Icons
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
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Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Android 12 Colors - Icon Pack
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Android 12 Colors - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Ichigo Red - Icon Pack
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Ichigo Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
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Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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