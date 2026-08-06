Smart Home: Großes Update für Google Home bringt optimiertes Gemini, Kamera-Integrationen & Feedback

In dieser Woche bekommt die Smart Home-Plattform Google Home einen großen Schub, denn neben dem Smart des Smart Speakers in Deutschland gibt es jetzt wieder ein großes Update. Der jüngste Rollout umfasst eine ganze Reihe von Verbesserungen rund um die Gemini-KI, die Sprachsteuerung, die Steuerung von Geräten, die Integration der Kameras und noch einiges mehr. Hier findet ihr alles Neue in der Übersicht.



Es gibt wieder eine neue Runde bei den Google Home-Updates, die schon seit Monaten recht regelmäßig erscheinen und immer wieder neue Funktionen auf die smarten Geräte bringen, in die Gemini-KI für das Smart Home und mehr. In der ersten August-Ausgabe dreht es sich hauptsächlich um die Kamera-Integration, die interaktiven Gemini-Geschichten und auch akustisches Feedback, smarte Timer oder die durchgängigen Unterhaltungen.

Gemini-KI & Sprachsteuerung

Interaktive Geschichten („Interactive Storytime“): Über die Vorlesefunktion können Familien Geschichten nicht nur abspielen, sondern den Handlungsverlauf und Figuren auf Zuruf spontan ändern (z. B. ein klassisches Märchen mit neuen Charakteren umschreiben).

Über die Vorlesefunktion können Familien Geschichten nicht nur abspielen, sondern den Handlungsverlauf und Figuren auf Zuruf spontan ändern (z. B. ein klassisches Märchen mit neuen Charakteren umschreiben). Smartere Timer und Wecker: Gemini versteht das 12- und 24-Stunden-Format nun besser und antwortet präziser auf Fragen zur verbleibenden Zeit. Timer lassen sich auch mit Umschreibungen stellen (z. B. „Timer für ein weich gekochtes Ei“).

Gemini versteht das 12- und 24-Stunden-Format nun besser und antwortet präziser auf Fragen zur verbleibenden Zeit. Timer lassen sich auch mit Umschreibungen stellen (z. B. „Timer für ein weich gekochtes Ei“). Durchgängige Unterhaltung: Folgefragen können ohne erneutes „Hey Google“ gestellt werden. Die KI passt sich besser der natürlichen Sprechgeschwindigkeit an und filtert Hintergrundgeräusche zuverlässiger heraus.

Folgefragen können ohne erneutes „Hey Google“ gestellt werden. Die KI passt sich besser der natürlichen Sprechgeschwindigkeit an und filtert Hintergrundgeräusche zuverlässiger heraus. Akustisches Feedback: Beim Ausschalten von Geräten oder Dimmen von Lichtern spielt Google Home nun einen sanften, absteigenden Ton ab, der sich vom bisherigen aufsteigenden Bestätigungssignal unterscheidet.









Kamera-Integration & Navigation

Breiterer Support & Performance: Es werden nun mehr Kamera-Marken unterstützt. Die App bietet zudem ein flüssigeres Scrollen durch Video-Feeds und schnellere Wiederverbindungen bei kurzen WLAN-Abbrüchen (Android). Ein Fehler beim Scrollen in der Kamera-Historie unter iOS wurde behoben.

Es werden nun mehr Kamera-Marken unterstützt. Die App bietet zudem ein flüssigeres Scrollen durch Video-Feeds und schnellere Wiederverbindungen bei kurzen WLAN-Abbrüchen (Android). Ein Fehler beim Scrollen in der Kamera-Historie unter iOS wurde behoben. Smarte Benachrichtigungen: Warnmeldungen (auch für ältere Kameragenerationen) enthalten nun herangezoomte, animierte Vorschau-Clips. Diese fokussieren sich direkt auf das erkannte Motiv, wie Personen, Tiere oder Pakete.

Warnmeldungen (auch für ältere Kameragenerationen) enthalten nun herangezoomte, animierte Vorschau-Clips. Diese fokussieren sich direkt auf das erkannte Motiv, wie Personen, Tiere oder Pakete. Feedback für Gesichtserkennung: Benachrichtigungen zu bekannten Gesichtern können jetzt mit einem „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ bewertet werden, um die Zuverlässigkeit zu trainieren. Unscharfe Bilder werden im Hintergrund automatisch herausgefiltert.

Automatisierung & Systempflege

Erweiterter Automatisierungs-Editor: Smart-Home-Routinen lassen sich nun auch basierend auf Sensordaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder einem bestimmten Gerätestatus auslösen.

Smart-Home-Routinen lassen sich nun auch basierend auf Sensordaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder einem bestimmten Gerätestatus auslösen. Verbesserter Jugendschutz: Eltern können betreute Konten, Inhaltsfilter für Gemini und Bildschirmzeiten für Kinder nun übersichtlicher an einem zentralen Ort verwalten.

Eltern können betreute Konten, Inhaltsfilter für Gemini und Bildschirmzeiten für Kinder nun übersichtlicher an einem zentralen Ort verwalten. Fehlerbehebungen: Unter anderem wurde ein Fehler behoben, bei dem der LED-Ring von Google-Home-Lautsprechern nach einem beendeten Alarm fälschlicherweise weiterhin leuchtete.

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