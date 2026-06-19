Gemini Update: Das ist der Omni-Videogenerator, neuer Google Home Speaker, Deutschland-Fail, Android Auto

Die dritte Gemini-Woche im Juni geht zu Ende und war diesmal nicht nur überraschend ruhig, sondern hat uns auch noch eher unschöne Nachrichten gebracht – über die wir natürlich informiert haben. Wir haben über den Google Home Speaker berichtet, über dessen Deutschland-Fail, berichten über Android Auto-Probleme und zeigen den Gemini-Videogenerator. Das alles und noch viel mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Auch in der dritten Gemini-Woche des Juni ging es natürlich mit Schwung voran, doch diesmal hat man ein wenig an Tempo verloren und muss vielleicht eine kleine Pause einlegen. Wir haben euch daher den Gemini Omni-Videogenerator ausführlich gezeigt, berichten über die Gemini-Probleme in Android Auto und berichten über den Google Home Speaker. Letzter wird leider vorerst nicht in Deutschland starten. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist Gemini Omni

Wir zeigen euch den neuen KI-Generator Gemini Omni, der umfangreiche Möglichkeiten im Gepäck hat, um Videos mit nur kurzen Prompts zu kreieren. Möglicht macht dies ein umfangreiches Faktenwissen, das sich sehr viele Informationen selbst erarbeitet.

» So kann Gemini Omni beeindruckende Videos aus Fakten erstellen

Gemini-Probleme in Android Auto

Wer dachte, dass die Probleme mit Android Auto durch Gemini der Vergangenheit angehören, der irrt leider. Denn auch jetzt zeigen sich sehr ähnliche Probleme wie mit dem Google Assistant. Den Nutzern gelingt es bei auftreten des Problems nicht, einen Telefonanruf zu starten.

» Android Auto-Nutzer berichten von Problemen mit Gemini









Google Home Speaker mit Gemini

Endlich wurde der Google Home Speaker mit Gemini offiziell vorgestellt, den man schon vor zehn Monaten erstmals gezeigt hat. Warum das so lang gedauert hat, wissen wir nicht. Der neue Smart Speaker ist jetzt die Speerspitze des Smart Home-Neustarts und soll viele Neuerungen und zusätzliche Funktionen bringen.

» Das ist der neue Google Home Speaker mit Gemini

Google Home Speaker nicht in Deutschland

Der Google Home Speaker verzögert sich für Nutzer in Deutschland noch weiter. Offenbar ist es so, dass das Gerät nicht am 25. Juni in Deutschland starten wird, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ins Detail geht man dabei leider nicht, doch es passt leider in das Gesamtbild, das wir von diesem Smart Speaker haben.

» Google Home Speaker startet vorerst nicht in Deutschland

Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.