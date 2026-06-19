Pixel Update: Große Updates bringen Android 17, Wear OS 7 & Feature Drop, alle Pixel 11-Infos und WM-Aktion

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Es geht eine für Pixel-Nutzer wirklich starke Woche zu Ende, denn Google hat zum Bergfest im Juni einen großen Schwung an Updates veröffentlicht: Es gab Android 17, ein Pixel Feature Drop, ein Pixel-Update und sogar Wear OS 7. Außerdem zeigen wir euch alle Pixel 11-Infos, berichten über Pixel Screenshots und eine WM-Aktion. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

Nach mehreren eher ruhigen Pixel-Wochen ging es in dieser Woche wieder so richtig ab: Google hat mit Android 17 und Wear OS 7 gleich zwei neue Betriebssysteme veröffentlicht und auch noch mit einem separaten Pixel-Update sowie einem Pixel Feature Drop nachgelegt. Außerdem klopfen die Pixel 11-Smartphones bei den Leakern an die Tür und wir berichten über eine wirklich starke WM-Aktion. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 11-Smartphones
Die Pixel 11-Smartphones sind vermutlich nur noch zwei Monate entfernt und die Leaker waren sehr fleißig. Daher fassen wir euch noch einmal alle Informationen zu den kommenden Geräten sehr ausführlich zusammen. Zur besseren Übersicht in vier separaten Artikeln. Alle Infos zum Pixel 11, zum Pixel 11 Pro, zum Pixel 11 Pro XL und natürlich auch zum Pixel 11 Pro Fold. Bei allen vier Smartphones sind wir in puncto Leaks in etwa auf dem gleichen Stand: Es gibt viele Spezifikationen, erstes Bildmaterial und Zusatzinfos.

» Das ist das Google Pixel 11

» Das ist das Google Pixel 11 Pro

» Das ist das Google Pixel 11 Pro XL

» Das ist das Google Pixel 11 Pro Fold




Android 17 für die Pixel-Smartphones
Endlich ist es da! Google hat Android 17 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Wir zeigen euch in den folgenden beiden verlinkten Artikeln ausführlich, was neu ist.

» Google veröffentlicht Android 17 für alle Pixel-Smartphones

» Alle wichtigen Android 17-Neuerungen im Hands-on Video

Pixel Feature Drop ist da!
Google hat endlich wieder ein Pixel Feature Drop veröffentlicht. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen, die angekündigt worden sind sowie eine Tabelle mit allen erforderlichen Voraussetzungen.

» Das steckt im Pixel Feature Drop für Juni

» Diese Pixel Feature Drop-Funktionen kommen auf eure Smartphones

Wear OS 7 für die Pixel Watches
Wear OS 7 für die Pixel Watches ist da. Auch für dieses neue Betriebssystem zeigen wir euch alle offiziellen und im Nachhinein entdeckten Neuerungen.

» Gooogle veröffentlicht Wear OS 7 für die Pixel Watches

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Wear OS 7

Pixel-Update für Juni
Das Pixel-Update für Juni bringt noch einige weitere Neuerungen auf die Smartphones. Es gibt sehr viele Verbesserungen und behobene Probleme.

» Google veröffentlicht das Pixel-Update für Juni

Pixel Screenshots nicht mehr nur lokal
Die KI-App Pixel Screenshots hat lange Zeit auf eine rein lokale Auswertung der Screenshots gesetzt. Damit ist es erst einmal vorüber, denn jetzt spricht man davon, dass zusätzlich auch eine Cloud-Auswertung erfolgen kann. Das ist gerade bei Screenshots relevant.

» Pixel Screenshots wertet die Bilder jetzt auch in der Cloud aus




Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store
Jetzt gibt es im Google Store eine starke WM-Aktion, die ihr vielleicht nicht verpassen möchtet: Wer jetzt ein Pixel 10-Smartphone kauft, egal in welcher Konfiguration, erhält einen Google TV Streamer gratis sowie einen kostenlosen Pixel Ring Stand. Das solltet ihr nicht verpassen. Aber es gibt noch viele weitere Aktionen rund um die Pixel-Produkte, Fitbit und sogar Nest.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» WM-Aktion: Jetzt ein Pixel 10 kaufen und Google TV Streamer gratis erhalten

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 760,24 EUR Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 885,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 999,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Faltbares Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 1.632,15 EUR Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live - Lavender, 128GB + Pixel 10a Case – Aus recyceltem Kunststoff - Lavender Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini... 583,99 EUR 463,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 362,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Peony Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones... 249,00 EUR 207,07 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 127,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Champagne Gold – Sportarmband in Lemongrass – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 312,59 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und... 449,00 EUR 384,41 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung, Stressmanagement, Schlafanalyse & bis zu 10 Tage Akkulaufzeit – Fitnessuhr kompatibel mit Android/iOS Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung... 99,95 EUR 55,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage Akkulaufzeit, Google Wallet und Maps Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage... 159,95 EUR 110,48 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und Telefonfunktion, 6 Tage Akkulaufzeit, 40+ Trainingsmodi – Fitnessuhr kompatibel mit Android / iOS Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und... 229,95 EUR 149,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.