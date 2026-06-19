Pixel Update: Große Updates bringen Android 17, Wear OS 7 & Feature Drop, alle Pixel 11-Infos und WM-Aktion

Es geht eine für Pixel-Nutzer wirklich starke Woche zu Ende, denn Google hat zum Bergfest im Juni einen großen Schwung an Updates veröffentlicht: Es gab Android 17, ein Pixel Feature Drop, ein Pixel-Update und sogar Wear OS 7. Außerdem zeigen wir euch alle Pixel 11-Infos, berichten über Pixel Screenshots und eine WM-Aktion. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Nach mehreren eher ruhigen Pixel-Wochen ging es in dieser Woche wieder so richtig ab: Google hat mit Android 17 und Wear OS 7 gleich zwei neue Betriebssysteme veröffentlicht und auch noch mit einem separaten Pixel-Update sowie einem Pixel Feature Drop nachgelegt. Außerdem klopfen die Pixel 11-Smartphones bei den Leakern an die Tür und wir berichten über eine wirklich starke WM-Aktion. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 11-Smartphones

Die Pixel 11-Smartphones sind vermutlich nur noch zwei Monate entfernt und die Leaker waren sehr fleißig. Daher fassen wir euch noch einmal alle Informationen zu den kommenden Geräten sehr ausführlich zusammen. Zur besseren Übersicht in vier separaten Artikeln. Alle Infos zum Pixel 11, zum Pixel 11 Pro, zum Pixel 11 Pro XL und natürlich auch zum Pixel 11 Pro Fold. Bei allen vier Smartphones sind wir in puncto Leaks in etwa auf dem gleichen Stand: Es gibt viele Spezifikationen, erstes Bildmaterial und Zusatzinfos.

» Das ist das Google Pixel 11

» Das ist das Google Pixel 11 Pro

» Das ist das Google Pixel 11 Pro XL

» Das ist das Google Pixel 11 Pro Fold









Android 17 für die Pixel-Smartphones

Endlich ist es da! Google hat Android 17 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Wir zeigen euch in den folgenden beiden verlinkten Artikeln ausführlich, was neu ist.

» Google veröffentlicht Android 17 für alle Pixel-Smartphones

» Alle wichtigen Android 17-Neuerungen im Hands-on Video

Pixel Feature Drop ist da!

Google hat endlich wieder ein Pixel Feature Drop veröffentlicht. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen, die angekündigt worden sind sowie eine Tabelle mit allen erforderlichen Voraussetzungen.

» Das steckt im Pixel Feature Drop für Juni

» Diese Pixel Feature Drop-Funktionen kommen auf eure Smartphones

Wear OS 7 für die Pixel Watches

Wear OS 7 für die Pixel Watches ist da. Auch für dieses neue Betriebssystem zeigen wir euch alle offiziellen und im Nachhinein entdeckten Neuerungen.

» Gooogle veröffentlicht Wear OS 7 für die Pixel Watches

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Wear OS 7

Pixel-Update für Juni

Das Pixel-Update für Juni bringt noch einige weitere Neuerungen auf die Smartphones. Es gibt sehr viele Verbesserungen und behobene Probleme.

» Google veröffentlicht das Pixel-Update für Juni

Pixel Screenshots nicht mehr nur lokal

Die KI-App Pixel Screenshots hat lange Zeit auf eine rein lokale Auswertung der Screenshots gesetzt. Damit ist es erst einmal vorüber, denn jetzt spricht man davon, dass zusätzlich auch eine Cloud-Auswertung erfolgen kann. Das ist gerade bei Screenshots relevant.

» Pixel Screenshots wertet die Bilder jetzt auch in der Cloud aus









Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store

Jetzt gibt es im Google Store eine starke WM-Aktion, die ihr vielleicht nicht verpassen möchtet: Wer jetzt ein Pixel 10-Smartphone kauft, egal in welcher Konfiguration, erhält einen Google TV Streamer gratis sowie einen kostenlosen Pixel Ring Stand. Das solltet ihr nicht verpassen. Aber es gibt noch viele weitere Aktionen rund um die Pixel-Produkte, Fitbit und sogar Nest.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» WM-Aktion: Jetzt ein Pixel 10 kaufen und Google TV Streamer gratis erhalten

Letzte Aktualisierung am 8.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.