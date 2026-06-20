Google Maps: Endlich mehr Übersicht auf der Karte – so könnt ihr die Labels am Desktop einfach ausblenden

Die Kartenplattform Google Maps hält sehr viele Informationen bereit, die auf den unterschiedlichsten Wegen abgerufen werden können. Viele Details werden direkt auf der Karte gezeigt, was zwar hilfreich sein kann, ab einem gewissen Umfang aber auch zum Problem wird. Heute zeigen wir euch eine überraschend gut versteckte Funktion, mit der sich alle Labels auf der Karte ausblenden lassen.



Die zentrale Oberfläche von Google Maps zeigt neben der Kartendarstellung oder den Satellitenbildern eine ganze Reihe von Zusatzinformationen, die in Form von Text und Icons über die Karte gelegt werden: Straßennamen, Ortsbezeichnungen, je nach aktuellem Profil Geschäfte, Restaurants, hervorgehobene Business-Einträge, öffentliche Orte und noch einiges mehr. Das ist äußerst praktisch und soll dabei helfen, die wichtigsten Orte ohne Suche auf der Karte zu finden – aber es kann auch störend sein.

Je mehr Informationen Google Maps auf der Karte zeigt, und dabei scheint es gefühlt keine echte Obergrenze zu geben, desto unübersichtlicher wird es für den Nutzer. Ab einem gewissen Punkt sind es so viele Informationen, dass man den Baum im Wald nicht sieht und die Informationen schon gar nicht mehr wahrnehmen kann – das dürften sicherlich viele Nutzer schon einmal bemerkt haben. Zu viele Infos sind in diesem Fall kontraproduktiv, obwohl das Google Maps-Team schon vor Jahren plante, die Oberfläche nicht zu überfrachten.

Aber die Texte und Icons können auch für den Blick auf die Karte störend sein. Denn sie liegen schlicht über den Straßen, über den Verkehrswegen, über den Häusern und über allen anderen Details, die man vielleicht sehen möchte. Je nach Umfang können sie den Blick auf das Wesentliche vollständig verdecken und daher ebenfalls kontraproduktiv sein. Die Karte wirkt überladen und man würde sich wünschen, weniger Informationen zu sehen.









So könnt ihr die Beschriftungen ausblenden

Glücklicherweise bietet Google Maps eine Möglichkeit, alle Beschriftungen von der Karte auszublenden. Zwar mit einer ganzen Reihe von Einschränkungen, aber dennoch praktisch, wenn man es benötigt: Ihr könnt die Label in der Satellitenansicht im Desktopbrowser ausblenden, sodass ihr analog zu Google Earth den gesamten Erdball bzw. die Satellitenbilder ohne jegliche Zusatzinformationen erhaltet. Das kann vor allem für Erkundungen oder auch für mögliche Screenshots hilfreich sein.

Um die Label auszublenden, müsst ihr in der Google Maps Desktopversion auf das Overlay „Ebenen“ klicken, das unten links schwebt. Dann auf „Mehr“ und anschließend bei Bedarf etwas nach unten scrollen. Dort findet ihr als letzten Punkt den Eintrag „Labels“ mit einem Haken. Diesen Haken müsst ihr einfach nur entfernen und schon verschwinden alle Beschriftungen von der Straße. Auch Linienführungen wie Straßen und Grenzen verschwinden auf diesem Weg.

Leider ist das in der Kartenansicht nicht möglich und auch am Smartphone habe ich keinen Weg gefunden, diese Beschriftungen auszublenden. Dennoch eine hilfreiche Funktion, die ihr in der Browserversion nutzen könnt.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.