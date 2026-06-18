Android 17: Nutzer berichten von verschwundenen Widgets – sind nach dem Update nicht mehr verfügbar

Google hat am Dienstag nach langer Wartezeit endlich das finale Android 17 veröffentlicht, das in diesen Tagen von vielen Nutzern auf ihren Pixel-Smartphones heruntergeladen und installiert werden dürfte. Wer allerdings ein Geschäftsprofil verwendet, sollte mit dem Update vielleicht noch etwas warten. Es gibt Berichte, dass nach dem Update die allermeisten Homescreen-Widgets verschwunden und nicht mehr verfügbar sind.



Es hat lang gedauert, doch am Dienstag Abend hat Google endlich das große Pixel-Update inklusive Android 17 freigegeben. Wir haben euch die wichtigsten Neuerungen bereits ausführlich vorgestellt und viele Nutzer dürften wohl gleich den ersten Schwung mitgenommen und das Update direkt angestoßen haben. Nach einer zuletzt langgezogenen Beta-Phase sollte man sich keine großen Gedanken machen müssen – das dachten wir zumindest.

Jetzt gibt es allerdings Berichte von Nutzern, die über verschwundene Homescreen-Widgets klagen. Dass bei einem Update oder einem Smartphone-Wechsel das eine oder andere Widget vom Homescreen verschwindet und neu angelegt werden muss, ist zwar ärgerlich, aber kein großes Problem. Doch so leicht ist es nicht, denn bei den betroffenen Nutzern sind die Widgets nicht nur vom Homescreen, sondern auch aus der Widget-Auswahl verschwunden. Sprich: Die Widgets existieren aktuell gar nicht mehr.

Die Berichte scheinen sich auf Nutzer zu konzentrieren, die ein Business-Profil bzw. ein „Geschäftlich“-Profil unter Android verwenden. Gerade in diesem Umfeld ist man vielleicht für schnelle Reaktionen auf Widgets mehr oder weniger angewiesen, sodass das ein durchaus relevanter Bug ist. Eine kurze Recherche ergab, dass Google das Problem bereits seit der ersten Beta im Februar bekannt ist (Hier geht es zum Android-Bugtracker) und dieses auch an die Android-Entwickler weitergeleitet wurde.

Wie es das Problem dennoch in den finalen Release schaffen konnte, ist kaum zu erklären. Vor allem nicht jetzt, wo man unter Android voll auf Widgets setzt und diese als plattformübergreifendes Medium etablieren will. Solltet ihr also ein Business-Profil haben oder es allgemein mit Android 17 noch nicht so eilig haben, verschiebt den Druck auf den Update-Button vielleicht noch für einige Tage.

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[Vielen Dank an: Martin K]

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