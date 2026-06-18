MrBeast: Der erste YouTube-Kanal mit 500 Millionen Abonnenten – Meilenstein setzt YouTube unter Druck

Der YouTuber MrBeast dürfte mittlerweile vielen Menschen ein Begriff sein, selbst wenn sie dem Kanal nicht folgen oder deren Inhalte regelmäßig konsumieren. Das zeigt sich jetzt auch an einem neuen Rekord, der in diesen Tagen aufgestellt werden konnte: MrBeast ist der erste YouTube-Kanal mit 500 Millionen Abonnenten und stellt damit auch das YouTube-Marketing vor Herausforderungen.



Der YouTube Jimmy Donaldson alias MrBeast ist schon seit Jahren eine echte Macht im Medienbereich, denn praktisch jedes neue Video erhält innerhalb von Minuten (!) Millionen von Aufrufen und damit allergrößte Aufmerksamkeit. Längst ist es der Fall, dass MrBeast zu groß für YouTube geworden ist, sodass dieser seine Aktivitäten bereits auf andere Aktivitäten ausgeweitet hat: Eine erfolgreiche Show auf Amazon Prime Video, in der realen Welt ist er mit Schokoriegeln, Pizza und Spielzeugen hocherfolgreich (siehe Amazon-Box am Ende des Artikels) und hat wohl mehr als eine Milliarde Dollar auf der hohen Kante.

Jetzt konnte er den nächsten Meilenstein brechen: Es ist der erste YouTube-Kanal mit 500 Millionen Abonnenten, nachdem es im vergangenen Jahr der erste Kanal mit 400 Millionen Abonnenten war, im Jahr zuvor der erste Kanal mit 300 Millionen Abonnenten und auch zuvor schon ein steiles Wachstum hinlegen konnte. Dementsprechend werden auch seine Videos immer aufwendiger und teurer. Dabei darf man auch nicht außer Acht lassen, dass MrBeast noch eine ganze Handvoll weiterer YouTube-Kanäle betreibt, die ebenfalls viele Millionen Abonnenten haben.

Das YouTube-Marketing kommt damit langsam in Bedrängnis, denn zu solchen Meilensteinen vergibt man seit jeher Trophäen – so wie etwa den goldenen Play-Button für eine Million Abonnenten. Jetzt musste man erneut für MrBeast eine Trophäe entwerfen, die auf absehbare Zeit kein anderer YouTuber erhalten wird. Interessanterweise verläuft das Wachstum recht linear, sodass er im nächsten Jahr vermutlich die 600 Millionen knacken wird.

Im YouTube-Blog gibt es noch einige weitere Informationen zum Erfolg und der Reichweite des Kanals, der auch für YouTube selbst eine sehr große Bedeutung hat. Ich hatte hier im Blog schon im vergangenen Jahr geschrieben, dass MrBeast für YouTube zum Problem werden kann, wenn sich dieser (sehr) teuer von einer anderen Plattform einkaufen lassen würde.

[YouTube Blog]

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