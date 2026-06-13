YouTube Premium: Google erhöht jetzt die Abo-Preise in Deutschland – das kosten die Abos ab Juli (alle Infos)

In dieser Woche hat Google die Bombe platzen lassen und bestätigt, was wir schon erwartet hatten: Die Abo-Preise bei YouTube Premium werden angehoben, teilweise sogar recht deutlich. Nach einer langen Phase ohne Preissteigerung legt man jetzt bei allen vier Abo-Typen den einen oder anderen Euro drauf. Vom Premium-Abo für Einzelnutzer über das Familienpaket bis hin zum Lite-Abo werden alle Tarife teurer.



Wer nicht zu fragwürdigen Mitteln greifen möchte, kann sich mit einem Abo bei YouTube Premium von den Werbeanzeigen und Werbespots auf YouTube befreien. Laut jüngsten Angaben besitzen mehr als 100 Millionen Nutzer ein entsprechendes Abo und jetzt erhöht Google die Preise: YouTube bietet das Abo mittlerweile in vier unterschiedlichen Stufen an, die sich jeweils an andere Nutzergruppen richten – vom Einzelnutzer über die Familie bis hin zum Studenten- oder Einsteigerpaket. Außerdem bietet man funktionelle Vorteile.

Die jetzt auch in Deutschland startende Runde der Preiserhöhung wurde schon vor zwei Monaten aus den USA bekannt und es war zu erwarten, dass man auch die europäischen Nutzer nicht mehr lange verschonen wird. In diesen Tagen erhalten alle Abonnenten von YouTube Premium eine E-Mail oder werden auch beim ersten Aufruf der Videoplattform über die neue Preisgestaltung informiert. Wir zeigen euch, in welchem Ausmaß die Preise steigen:

Das sind die neuen Abo-Preise von YouTube Premium:

YouTube Premium: 14,99 Euro pro Monat (Vorher 12,99 Euro)

(Vorher 12,99 Euro) YouTube Premium Lite: 7,99 Euro pro Monat (Vorher 5,99 Euro)

(Vorher 5,99 Euro) YouTube Premium Family: 27,99 Euro pro Monat (Vorher 23,99 Euro)

(Vorher 23,99 Euro) YouTube Premium Student: 8,99 Euro pro Monat (Vorher 7,49 Euro)

Die Preissteigerungen sind nicht wirklich moderat, dafür hat man den Preis aber auch so lange wie möglich stabil gehalten und meiner Meinung nach liegt es nach wie vor im akzeptablen Bereich – vor allem mit Blick auf die Konkurrenz. Das gilt vom Musikstreaming bis zum Videostreaming und von der Werbefreiheit noch gar nicht zu reden.









Erste Preiserhöhung seit drei Jahren

Während viele andere Streamingplattformen fast schon jährlich erhöhen, dann natürlich nicht in ganz so großem Ausmaß, hatte Google die Preise von YouTube jetzt über drei Jahre stabil gehalten. Für YouTube Premium ist es tatsächlich die erste Preiserhöhung seit über drei Jahren. Mit gerade einmal 2 Euro mehr pro Monat im Einzelabo oder vier Euro im Familienabo (für sechs Personen) fällt es in einer Höhe aus, die die meisten Nutzer schlucken dürften. Eine angedrohte (und dann doch nicht umgesetzte) Kündigungswelle ist daher zu erwarten. Ob man die Preise jährlich leicht oder alle paar Jahre etwas stärker erhöht, ist reine Psychologie und führt zum gleichen Endergebnis.

Man kann die Erhöhung sicherlich damit begründen, dass auch bei YouTube die Kosten für die Infrastruktur und den Betrieb der Plattform steigen. Zwar müssen andere Plattformen auch steigende Produktionskosten abfedern, aber das sind völlig andere Dimensionen. Vor wenigen Wochen hatten wir euch hier im Blog ein eindrucksvolles Video gezeigt, wie groß YouTube wirklich ist, um die enormen Kosten einmal zu visualisieren.

Natürlich sind Preiserhöhungen immer ärgerlich, darüber muss man gar nicht diskutieren. Dennoch ist YouTube Premium aus meiner Sicht noch immer das attraktivste Paket im Markt, das seinen Mehrwert für viele Nutzer täglich zeigt – auch wenn man es nach Abschluss schnell vergist. Weil ich schon mit einer Preiserhöhung gerechnet hatte, hatte ich erst kürzlich hier im Blog eine Lanze für YouTube Premium gebrochen und begründet, warum das Paket _für mich_ persönlich immer noch jeden Cent wert ist.

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

» Google One: Neues bei den KI-Abos – AI Plus wird jetzt günstiger, erhält mehr Speicherplatz und neue Limits

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.