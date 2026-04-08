Wearable-Aktionen im Google Store: Hohe Rabatte auf die Pixel Buds, Pixel Watch 4, Fitbit und vieles mehr

Nach einer langen Winterzeit wird es endlich wieder freundlicher, die Temperaturen steigen, die Tage werden länger und somit ist es vielleicht die richtige Zeit, sich auch digital neu einzudecken: Jetzt gibt es im Google Store bei Amazon hohe Rabatte auf die Pixel- und Fitbit-Wearables, die zum Teil für die Hälfte des UVP zu haben sind und einen fitten sowie musikalischen Start in den Frühling ermöglichen.



Immer mehr Nutzer können sich für die Google-Smartphones begeistern, die die nach wie vor mit hohen Rabatten auf Pixel-Smartphones zu haben sind. Wer bereits ausgerüstet ist, sollte aber auch im Wearable-Bereich auf die Google-Produkte achten, denn jetzt gibt es sowohl auf Fitnesstracker als auch Smartwatches und Kopfhörer hohe Rabatte, die ihr durchaus mitnehmen könnt.

Hohe Rabatte auf Pixel Watch 4

Die Smartwatches sind spätestens mit der vierten Generation erwachsen geworden und bieten mit ihren zahlreichen smarten Funktionen sowie der Fitbit-Unterstützung viele Möglichkeiten, um im Alltag zu informieren, die Vitalität zu steigern und mehr. Jetzt könnt ihr euch bis zu 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) sichern, die sowohl als LTE als auch WLAN und in einer Reihe von Farben verfügbar ist. Klickt euch einmal bis zu eurer Wunschkombination, um den endgültigen Rabatt zu sehen. Ebenso gibt es 22 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm) und ihre unterschiedlichen Varianten.

Letzte Aktualisierung am 8.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf Fitbit

Wer keine Pixel Watch benötigt, sondern hauptsächlich die Fitnesswerte messen und auf die Uhr schauen möchte, kann im Google-Universum natürlich auch zu den diversen Trackern von Fitbit schauen. Jetzt könnt ihr euch die Fitbit Inspire 3 mit 49 Prozent Rabatt sichern und erhaltet 41 Prozent Rabatt auf Fitbit Charge 6 – beide Geräte sind unter 100 Euro zu haben. Für die Fitbit-Smartwatches gibt es jetzt 7 Prozent Rabatt auf die Fitbit Sense 2 oder sogar 40 Prozent Rabatt auf die Fitbit Versa 4.

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Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Nicht nur am Handgelenk können Google-Nutzer aufrüsten, sondern auch beim Musikstreaming und der digitalen Assistenz durch die Gemini-KI. Jetzt gibt es ganze 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a mit all ihren starken Funktionen rund um die Audiowiedergabe und KI. Selbst in der Budget-Variante gibt es nun Active Noise Cancelling, Spatial Audio und vieles mehr. Außerdem gibt es jetzt noch 19 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2, das solltet ihr nicht verpassen.

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Schaut doch einfach einmal bei den Pixel-Aktionen im Google Store vorbei, die noch viele weitere Rabatte im Portfolio haben. Ihr könnt auch auf die Pixelsnap-Geräte sparen, es gibt eine Reihe von Bundles, natürlich die hohen Rabatte auf die Pixel-Smartphones und sogar Aktionen auf das Nest-Sortiment.

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