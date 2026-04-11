Android: Neue Google-App lässt euch jetzt kostenlos KI-Modelle herunterladen und Offline ausführen (Galerie)

Google bietet mit dem KI-Modell Gemini einen großen Funktionsumfang, der immer weiter ausgebaut wird und allein aufgrund der benötigten Größe und Rechenpower eine ständige Cloudverbindung erfordert. Mit der noch sehr jungen App Google AI Edge Gallery hat man aber auch ein Produkt im Portfolio, das sehr interessante Möglichkeiten bietet: Mit diesem lassen sich KI-Modelle herunterladen und vollkommen lokal nutzen.



Es dürfte den meisten Nutzern bekannt sein, dass die Künstliche Intelligenz enorme Ressourcen erfordert und daher bei allen großen Anbietern nur mit einer ständigen Verbindung zu den gigantischen Serverfarmen verwendet werden kann. Das gilt natürlich auch für Gemini, doch Google beschäftigt sich dennoch von Beginn an mit lokalen KI-Modellen. Begonnen beim damaligen Gemini Nano für die Pixel-Smartphones über das kürzlich veröffentlichte Gemma 4 bis zu vielen weiteren Gemma-Ablegern.

Mit der Google-App AI Edge Gallery lassen sich abgespeckte Varianten der KI-Modelle auf das Smartphone herunterladen und direkt ausführen. Es ist keine Cloudverbindung notwendig und auch die Rechenpower eines modernen Smartphones soll ausreichen, um die KI-Modelle in vollem Umfang auszuführen. Wir haben euch die App schon im Juni letzten Jahres vorgestellt, doch erst mit dem jüngsten Update auf Gemma 4 kamen viele generative Funktionen dazu.

Die App verspricht es den Nutzern, die weltweit leistungsstärksten Open Source-Sprachmodelle auf dem Smartphone auszuführen. Die Nutzer sollen generative KI mit Höchstleistung auf dem Smartphone komplett offline, privat und auch blitzschnell auszuführen. Im Folgenden schauen wir uns einmal an, was die App bzw. deren verfügbare KI-Modelle so alles leisten.









Agentenfähigkeiten

Verwandeln Sie Ihr LLM von einem Konversationspartner in einen proaktiven Assistenten. Nutzen Sie die Kachel „Agentenfähigkeiten“, um die Modellfunktionen mit Tools wie Wikipedia für die Faktenfindung, interaktiven Karten und aussagekräftigen visuellen Zusammenfassungskarten zu erweitern. Sie können sogar modulare Fähigkeiten von einer URL laden oder Community-Beiträge in den GitHub-Diskussionen durchsuchen.

KI-Chat mit Denkmodus

Führen Sie flüssige, mehrstufige Gespräche und aktivieren Sie den neuen Denkmodus, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den schrittweisen Denkprozess des Modells nachzuvollziehen – ideal zum Verständnis komplexer Problemlösungen. Hinweis: Der Denkmodus ist derzeit mit unterstützten Modellen ab der Gemma-4-Familie kompatibel.

Bilderkennung

Nutzen Sie die multimodale Funktionalität, um Objekte zu identifizieren, visuelle Rätsel zu lösen oder detaillierte Beschreibungen mithilfe der Kamera oder Fotogalerie Ihres Geräts zu erhalten.

Audio-Transkription

Transkribieren und übersetzen Sie Sprachaufnahmen in Echtzeit in Text mithilfe hocheffizienter, geräteinterner Sprachmodelle.

Prompt Lab

Ein spezieller Arbeitsbereich zum Testen verschiedener Prompts und Anwendungsfälle mit nur einem Zug und detaillierter Kontrolle über Modellparameter wie Temperatur und Top-k-Wert.

Mobile Aktionen

Schalten Sie Offline-Gerätesteuerungen und automatisierte Aufgaben frei, die vollständig durch eine Feinabstimmung von Gemma ermöglicht werden.









Die App versteht sich nicht als im Alltag einsetzbarer KI-ChatBot wie es etwa Gemini ist, sondern dient eher als Testbereich und zum Kennenlernen der Möglichkeiten der einzelnen KI-Modelle. Der Funktionsumfang ist groß, kann aber aufgrund der begrenzten Ressourcen auf einem Smartphone natürlich nicht mit den großen Modellen oder gar dem Vollumfang von Gemini mithalten. Auch die generativen Bereiche beziehen sich eher auf Text statt auf Medien.

Die Google AI Edge Galerie ist eine flexible Testumgebung für eine Vielzahl von Open-Source-Modellen. Es ermöglicht die Verwaltung von Modellbibliotheken und Benchmark-Tests, um die Leistung jedes Modells auf dem eigenen Smartphone zu verstehen. Alle Modellberechnungen finden direkt auf dem Smartphone statt, sodass keine Internetverbindung erforderlich ist. Und weil man den Open Source Gedanken in dieser App sehr großschreibt, ist auch die App selbst Open Source und bei GitHub zu finden.

Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.