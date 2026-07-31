Google Earth & Gemini Nano Banana: Starkes Update bringt KI-Bildgenerator auf den visuellen Globus (Video)

Mit dem virtuellen Globus von Google Earth lässt sich die Welt seit über 20 Jahren aus allen Blickwinkeln betrachten und mit immer mehr Details erforschen. Jetzt hat man ein großes Update für die Webversion angekündigt, das die verfügbaren Bilddaten mit KI auf ein ganz neues Level heben kann. Durch die Integration von Gemini Nano Banana 2 lassen sich ganz neue Aufnahmen direkt in der App erstellen.



Google Earth enthält sowohl Satellitenbilder als auch Streetview-Aufnahmen und darauf aufbauend Landschaftsformen, 3D-Gebäude, zusätzliche Informationen und sehr viel mehr. Die Ansichten lassen sich frei drehen und so die Welt aus vielen Blickwinkeln betrachten – unter anderem mit dem neuen Google Earth Flugsimulator. Jetzt gibt man den Nutzern ganz neue Werkzeuge in die Hand, um neue Aufnahmen zu erstellen.

Mit der Integration von Gemini Nano Banana 2 können Nutzer jetzt einen bildbasierten Prompt auf die aktuelle Ansicht anwenden und diese verändern. Es lassen sich realitätsnahe Konzepte erstellen, die direkt in der Ansicht gezeigt und erkundet werden können. So lassen sich etwa historische Bilder basierend auf der aktuellen Bebauung und KI-Informationen aus dem Web erstellen. Beispielsweise lassen sich die Ruinen von Pompeji in eine lebendige Straßenszene verwandeln.

Es lassen sich auch Infografiken basierend auf der Ansicht erstellen, die mehr Informationen zum aktuellen Bild liefern. Ihr könnt aber auch ganz neue Landschaften und Gebäude erstellen, wobei diese von der KI generiert oder auch sehr genau beschrieben werden können. Auch fotorealistische Darstellungen sind möglich, um sich die generierten Objekte besser vorstellen zu können. Das könnte noch sehr interessant für zukünftige Bauprojekte werden.

Ihr könnt aber auch einfach futuristische Darstellungen erstellen und euch zeigen lassen, wie bestimmte Orte sich verändern könnten, im Cyberpunk-Stil aussehen könnten und noch sehr viel mehr. Probiert die Bildgenerierung mit Nano Banana in Google Earth einfach einmal aus. Klickt dazu einfach auf den neuen Menüpunkt „Bild erstellen“ und es öffnet sich der entsprechende Prompt.

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