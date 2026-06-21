Google Earth: Das ist der neue Flugsimulator – so könnt ihr das kostenlose ‚Spiel‘ starten und steuern (Video)

Vor wenigen Tagen ist der neue Google Earth Flugsimulator gestartet, der eine ganz neue Darstellungsform in die Webversion der App bringt. Dabei handelt es sich um die Umsetzung einer seit vielen Jahren am Desktop verfügbaren Funktion, die längst in Vergessenheit geraten ist und durch die neue Variante jetzt wieder in den Mittelpunkt rückt. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Die Satellitenbildplattform Google Earth gehört tatsächlich schon zu den ältesten Produkten des Unternehmens, war eine der ersten Desktop-Apps aus dem Google-Portfolio und hat im vergangenen Jahr bereits 20 Jahre Google Earth feiern können. Mit der App haben alle Nutzer kostenlos die Möglichkeit, jeden beliebigen Ort dieser Welt auf Satellitenbildern oder in erweiterter Form auf Streetview-Aufnahmen zu entdecken.

Für eine alternative Form der Darstellung hat man schon vor 19 Jahren – also kurz nach dem Start der App – den Flugsimulator-Modus gestartet und jetzt steht dieser endlich auch im Web zur Verfügung. Vor wenigen Tagen ist der Google Earth Flugsimulator in der Browserversion der App gestartet und kann dort in exakt derselben Form verwendet werden. Es gibt weder in der Darstellung noch in der Steuerung einen Unterschied.

Beim Flugsimulator handelt es sich um eine alternative Ansicht, bei der die Erde nicht von oben betrachtet wird, sondern eben aus der Perspektive eines Flugzeugpiloten. Eine solche Perspektive kann man auch mit Bordmitteln durch Zoomen, Kippen und Drehen erreichen, doch der große Unterschied ist, dass das Flugzeug natürlich permanent in Bewegung ist. Das gibt ein neues Gefühl der Realität, denn mit etwas Geschick könnt ihr auch sehr knapp über Städte oder Landschaften fliegen, die euch vielleicht bekannt sind oder erkundet werden wollen.









So könnt ihr den Flugsimulator starten und steuern

Um den Flugsimulator zu starten, müsst ihr einfach nur die Webversion unter earth.google.com/web öffnen und am besten zum gewünschten Ort navigieren, über den ihr eure Kreise ziehen wollt. Jetzt wählt ihr im Menü „Tools“ den Eintrag „Flugsimulator“ und es geht sofort los. Ihr befindet euch direkt im Flieger, seht die Welt aus der Cockpit-Perspektive und bewegt euch bereits fort. Zum Einstieg seid ihr in einer angenehmen Flughöhe aus der Kombination von akzeptabler Höhe und interessanter Ansicht.

Gesteuert wird die Bewegung des Flugzeugs schlicht mit den Pfeiltasten auf der Tastatur. Klingt simpel, doch durch eine gewisse Form der Flugphysik müsst ihr euch vorsichtig bewegen, um nicht recht schnell ins Trudeln zu geraten. Als einzige weitere Steuerungsmöglichkeit könnt ihr mit den Tasten Bild auf und Bild ab den Schub regeln. Aber aufpassen, denn ihr könnt auch abstürzen. Die Reaktion darauf ist lediglich die Meldung, dass ihr abgestürzt seid und mit einem Klick könnt ihr von vorn beginnen.

Google betont, dass es sich um keinen echten Flugsimulator handelt, der bei weitem keinen Anspruch auf physikalische Korrektheit hat. Es ist ein reines Spaßtool, aber vielleicht wird daraus ja eines Tages etwas mehr. Mit dem kürzlich vorgestellten Google Genie für virtuelle Welten in Streetview ist man eigentlich schon den ersten Schritt in diese Richtung gegangen.

Letzte Aktualisierung am 20.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.