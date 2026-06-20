WhatsApp: Mit diesem Trick könnt ihr Bilder und Videos ohne blauen Haken abrufen – alle Medien herunterladen

Die Kommunikation per WhatsApp gehört für viele Nutzer zum digitalen Alltag und kann auch manchmal stressig sein. Wir haben euch bereits gezeigt, wie ihr Nachrichten abrufen könnt, ohne dass der Absender einen blauen Haken erhält, und heute wollen wir das auf die Medien erweitern. Auch bei Bildern und Videos ist es möglich, diese ohne Abrufbestätigung zu sehen.



Der blaue Haken ist ein fester Bestandteil von WhatsApp und hat für viele Nutzer eine große Bedeutung – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Denn dieser kann rein informativ betrachtet werden, kann aber sowohl beim Empfänger als auch Absender einen gewissen Druck auslösen, schnell antworten oder zumindest reagieren zu müssen. Der Empfänger hat den Druck, schnell antworten zu müssen. Der Absender fragt sich, warum es trotz Lesebestätigung keine sofortige Antwort gibt. Für Außenstehende wirkt das meist übertrieben, aber wer selbst schon in der Situation war, wird das schnell verstehen.

Wir haben euch bereits gezeigt, wie ihr WhatsApp-Nachrichten ohne blauen Haken lesen könnt. Das funktioniert sehr gut benötigt lediglich den Umweg über das Homescreen-Widget. Doch auch dieser Weg hat eine Schwachstelle, nämlich im Medienbereich – diese werden euch lediglich mit dem Texthinweis „Foto“ oder „Video“ gezeigt und nicht im Widget dargestellt. Das Medium selbst ist nur in der Konversation sichtbar oder im besten Fall in der Android-Benachrichtigung. Letztes aber auch nur dann, wenn es danach keine weitere Nachricht gegeben hat.

Doch auch für die Medien gibt es einen Trick, um diese ohne Erzeugung des blauen Hakens abzurufen, in voller Größe zu betrachten und sogar beliebig als Mediendatei verwenden zu können. Wir machen uns einfach die Tatsache zunutze, dass die mit WhatsApp empfangenen Medien nicht in der App als Datenpakete zu finden sind, sondern als Standarddateien direkt auf dem Smartphone. Dadurch tauchen sie auch in der Galerie auf – und das auch dann, bevor ihr die Konversation überhaupt geöffnet habt.









So lassen sich Mediendateien ohne blauen Haken abrufen

Damit das funktioniert, müsst ihr lediglich sicherstellen, dass der automatische Download aller Medien aktiviert ist. Dieser besagt, dass alle empfangenen Bilder und Videos automatisch heruntergeladen werden – eine Komfortfunktion von WhatsApp, um diese sofort nach dem Öffnen der Konversation sehen zu können. Diese werden aber nicht etwa im Zwischenspeicher der App versteckt, sndern in die Galerie geladen. In folgender Anleitung könnt ihr überprüfen, ob ihr diesen Download aktiviert habt.

Öffnet WhatsApp unter Android Tippt nun auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und öffnet die Einstellungen Jetzt wählt den Punkt „Daten- und Speichernutzung“ In der Kategorie „Automatischer Download von Medien“ aktiviert ihr nun einfach alle Einträge unter den Punkten „Bei mobiler Datenverbindung“ und „Bei einer WLAN-Verbindung“ Achtung: Falls ihr häufiger große Videos erhaltet, solltet ihr euch das vielleicht überlegen und beim Bewegtbild darauf verzichten. Bilder hingegen sind meist gut komprimiert und stellen abgesehen von Bilderfluten kein großes Problem da

Nutzt ihr sowohl diesen Medien-Trick als auch den Text-Trick, könnt ihr den blauen Haken temporär umgehen. Natürlich sollte man das nicht zur Gewohnheit werden lassen – allein schon aus sozialem Interesse und um sich nicht selbst unbeliebt zu machen. Weil es in einigen Fällen aber sehr praktisch ist, könnt ihr euch diese Tipps einfach einmal merken und vielleicht bei Bedarf zur Anwendung bringen.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.