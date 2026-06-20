YouTube Premium: Noch immer das beste Abo-Paket im Medienbereich – trotz Preissteigerung (Kommentar)

Nicht ganz unerwartet hat Google vor wenigen Tagen eine deutliche Preissteigerung bei YouTube Premium angekündigt, die alle Abo-Pakete umfasst und bei den Nutzern natürlich nicht ganz so gut angekommen ist. Dennoch gilt nach wie vor, dass YouTube Premium eines der besten Abo-Pakete im Medienbereich ist und sich für viele Nutzer lohnen kann. Dass die Abos ihr Geld wert sind, zeigt schon der Preisvergleich.



Ich hatte hier im Blog erst vor drei Monaten recht ausführlich beschrieben, warum meiner persönlichen Meinung nach YouTube Premium das beste Paket im Medienbereich ist und die gesamte Konkurrenz in die Tasche steckt. Alle Argumente aus dem damaligen Artikel gelten auch weiterhin, doch nach der vor wenigen Tagen angekündigten Preissteigerung bei YouTube Premium möchte ich an dieser Stelle noch einmal nachlegen. Natürlich ärgert es mich auch, dass meine Kosten nun um 4 Euro pro Monat steigern – aber es ist es dennoch wert!

Deutliche Preiserhöhung – aber im Rahmen

Die von Google angekündigten Preiserhöhungen bei YouTube Premium liegen je nach Paket zwischen 15 und 33 Prozent. Das sind stolze Erhöhungen, doch dabei muss man gleich vorwegnehmen, dass YouTube die Preise seit über drei Jahren nicht erhöht hat, während die Konkurrenz praktisch im Jahrestakt ihre Preise anpasst. Klar, dass der Sprung dann etwas größer ausfällt – aber effektiv nicht höher ist, als wenn YouTube den Preis in jedem Jahr um 5 bis 10 Prozent gesteigert hätte.

Zunächst muss man festhalten, dass ein Abo bei YouTube kein Muss ist. Jeder Nutzer kann auch völlig ohne Abo jedes öffentlich zugängliche Video sehen. Außerdem kann jeder Nutzer ebenfalls ohne Abo kostenlos und unbegrenzt Songs bei YouTube Music streamen. Natürlich alles unterbrochen von Werbung, irgendwie muss es finanziert werden. Rein funktionell gibt es kaum noch Unterschiede zwischen der kostenlosen Version und den Abo-Varianten. Man kauft sich also hauptsächlich von der Werbung frei.









Die Kosten unter der Lupe

Schauen wir uns die neuen Preise einmal an, können wir nach Milchmädchen-System herausfinden, wie viel die einzelnen Leistungen kosten: YouTube Premium Standard kostet jetzt 14,99 Euro pro Monat und bringt den Nutzern werbefreien Zugriff auf YouTube und YouTube Music. YouTube Premium Lite kostet jetzt 7,99 Euro pro Monat und schaltet nur die Videoplattform frei von Werbung. Das bedeutet, dass für das Musik-Abo rein rechnerisch 7 Euro fällig werden.

Möchte man nur das Musik-Abo, kann man YouTube Premium Music für 12,99 Euro pro Monat abonnieren. Das bedeutet, dass es die Werbefreiheit auf YouTube für nur 2 Euro zusätzlich gibt. Mit 12,99 Euro pro Monat liegt Google beim selben Preis wie Spotify – und das bei praktisch gleicher Leistung. Das bedeutet, wer sein Spotify-Abo kündigt und auf YouTube Premium setzt, muss beim Musikgenuss keine Abstriche machen und erhält für nur 2 Euro mehr pro Monat die werbefreie Videoplattform dazu. Besser geht es kaum.

Kopplung von YouTube und YouTube Music ist der Knackpunkt

Google hat es geschickt aufgebaut, dass YouTube und YouTube Music so eng miteinander verbunden sind, denn dadurch entzieht man sich jeglichem Vergleich mit der Konkurrenz. Für YouTube Premium-Abonnenten gibt es dank des „kostenlosen“ YouTube Music auch keinen Grund, bei Spotify und Co zu bleiben. Im Bereich der Videoplattformen ist YouTube ohnehin konkurrenzlos und steht nicht im direkten Wettbewerb mit Netflix, Disney+, Paramount+, Amazon Prime und ähnlichen Anbietern.

Als Nutzer hat man daher den großen Vorteil, beide Pakete zu einem immer noch sehr günstigen Preis buchen zu können. Dabei darf mein erstes Argument nicht vergessen werden: Wer kein Abo möchte, muss es nicht haben und kann beide Plattformen dennoch weiterhin wie gewohnt nutzen – nur eben mit einer zunehmenden Anzahl von Werbeunterbrechungen.

YouTube Premium Lite als Ausweg

Für viele Nutzer dürfte vor allem das vor wenigen Monaten eingeführte Lite-Paket sehr lohnenswert sein. Mit 7,99 Euro pro Monat hat es zwar den größten Preissprung gemacht (+33 Prozent), ist aber immer noch sehr günstig. Dazu muss man sich einfach nur die Betriebskosten von YouTube ansehen und wird verstehen, warum die Plattform auch ohne aufwendige und teure Eigenproduktionen solche Preise aufrufen oder massiv Werbespots schalten muss.

Und wer sagt, dass es das Abo wegen der geringen YouTube-Nutzung nicht wert ist, der hat damit vollkommen recht. Wer nur zwei Videos pro Woche schaut, kann aber sicherlich auch gut mit den Werbeunterbrechungen leben.









Das Familien-Abo bleibt das Highlight

Ich habe seit dem Start des Angebots das Familien-Abo, das jetzt von 23,99 Euro auf 27,99 Euro pro Monat steigt. Das ist ein Betrag, bei dem man zunächst schlucken muss, aber wenn ich mir die Nutzung ansehe, dann ist es das wert. Ich bin allein berufsbedingt sehr viel bei YouTube unterwegs, meine Frau und die beiden Kinder sind der Videoplattform ebenfalls nicht ganz abgeneigt. Gleichzeitig läuft YouTube Music ständig.

Wir sind vier Personen, das macht etwa 7 Euro pro Monat – also sogar weniger als der Lite- oder der Studenten-Tarif. Doch das Abo ließe sich noch mit zwei weiteren Personen teilen (was ich mit allgemeinen Smart Home-Konten tue), sodass es bei voller Nutzung nur noch 4,66 Euro pro Person und Monat sind. Wenn man sich überlegt, welche Mengen an Werbespots uns dadurch erspart bleibt, ist es das allemal wert.

Ich möchte hier gar keine Werbung für YouTube Premium machen, dieser Artikel entstand rein aus meiner eigenen Motivation, die Preissteigerung die Beschwerden darüber etwas einzuordnen. Wie gesagt, mich ärgert es natürlich auch – aber schlussendlich habe ich nach wie vor nicht das Gefühl, von Google/YouTube über den Tisch gezogen zu werden. Und sollte sich das ändern, ist der Kündigen-Button nicht weit…

» Die neuen YouTube Premium-Preise in der Übersicht

Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.