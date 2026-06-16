Google Earth: Neuer Flugsimulator startet jetzt für alle Nutzer – im Browser über Landschaften fliegen (Video)

Es gibt ein spaßiges Update für Google Earth, das eine neue Funktion in die Webversion bringt, die Desktopnutzern seit vielen Jahren bekannt ist: Jetzt lässt sich direkt im Browser der integrierte Flugsimulator starten, mit dem sich die Nutzer in ein virtuelles Flugzeugcockpit schwingen und über beliebige Gebiete fliegen können. Zu Beginn eine echte Herausforderung.



Das vor über 20 Jahren als Desktop-App gestartete Google Earth steht schon seit langer Zeit als Web-App im Browser zur Verfügung, die die wichtigsten funktionellen und grafischen Bereiche abdeckt – wenn auch noch nicht alle. Jetzt bringt man ein Feature in den Browser, das bisher gefehlt hat. Schon 2007 ist der Google Earth Flugsimulator gestartet (ja, schon damals gab es den Blog) und jetzt kommt dieser in die Web-App.

Ab sofort haben alle Nutzer die Möglichkeit, sich auch in der Web-App unter earth.google.com in den Flieger zu schwingen, das Cockpit zu betreten und im virtuellen Flugzeug über die Karte zu fliegen. Es beginnt an der ausgewählten Stelle der Karte, sodass ihr zunächst eine interessante Region auswählen und dann den Flugsimulator starten solltet. Es lassen sich Höhen, Tiefen und Schub steuern. Im folgenden Video könnt ihr das im Einsatz sehen

Beim Flugsimulator handelt es sich um eine reine Spaßfunktion, das wird von Google betont. Es erhebt keinerlei Anspruch auf physikalische Korrektheit und tatsächlich wisst ihr auch gar nicht, in was für einem Fluggefährt ihr euch befindet. Man schafft damit lediglich eine Alternative zur sonst üblichen Kameraperspektive, bei der sich Gebiete vielleicht erkunden lassen. Es ist daher kein echter Flugsimulator, sondern viel mehr ein zusätzlicher Kameramodus. Dennoch obacht, denn auch ein Absturz ist möglich.

Ihr erreicht den neuen Flugsimulator im Menü „Tools“ unter dem Punkt „Flugsimulator“.

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