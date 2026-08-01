Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 8 ist da

Google gibt rund um Android 17 weiter Vollgas und legt jetzt mit einer Version nach, die wir eigentlich gar nicht mehr erwartet hätten – denn sie ist schon bei Erscheinen überholt. Vor wenigen Stunden wurde die Android 17 QPR1 Beta 8 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht und bringt noch einmal eine Reihe von Verbesserungen in das Beta-Betriebssystem. Die Liste der Verbesserungen liegen vor allem im Hardware-nahen Bereich.



Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen wieder die Update-Geschwindigkeit von Android 17 kritisiert und dargelegt, dass sich Google mittlerweile selbst bei den Versionen überholt. Wie zum Beweis, hat man jetzt einen neuen Release der Android 17 QPR1-Linie veröffentlicht, obwohl schon vor einigen Tagen die Android 17 QPR2-Linie gestartet wurde – gewissermaßen der Nachfolger. Mit der achten Ausgabe hat man jetzt den Vorversionen-Rekord geknackt.

Google hat die Android 17 QPR1 Beta 8 veröffentlicht, die die gerade einmal etwas weniger als drei Wochen alte Beta 7 ersetzt und der in der vergangenen Woche veröffentlichten QPR2 Beta 1 folgt – wenn auch nicht linear. Die neue Version hat wieder eine Reihe von Verbesserungen im Bereich der Problembehebungen im Gepäck, die wie so oft durch die vorherigen Vorabversionen erst entstanden sind. Es ist das erste Mal überhaupt, dass eine Android-Beta die Versionszahl 8 trägt – vor allem in der eigentlich eher sparsamen und nur kurzzeitigen QPR-Schiene. Vielleicht kommt noch mehr, denn immerhin soll uns die QPR1 noch bis Anfang September begleiten.

Es sind keine funktionellen Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 8 aufgetaucht und in diesem Stadium auch längst nicht mehr zu erwarten. Schon mit der Beta 6 wurde die Plattformstabilität erreicht, mit der siebten gab es viele Problembehebungen und mit der achten Version setzt sich das jetzt noch einmal fort. All App-Entwickler können ihre Apps daher mit dieser Version testen und darauf bauen, dass das Ergebnis auch bei der finalen Version nicht anders aussehen wird.









Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 8

An audio framework buffer management issue that caused unexpected, loud audio corruption and static during media playback and notification interactions. (Issue #509007703, Issue #508456570, Issue #512158576, Issue #514265107, Issue #520904833, Issue #519636478, Issue #517242741, Issue #519578674, Issue #519191172, Issue #507873728, Issue #519418933, Issue #517194839, Issue #516440003, Issue #514606256, Issue #514047990, Issue #513681197, Issue #512813456, Issue #512212036, Issue #500342049, Issue #498147587, Issue #505780177, Issue #523640480, Issue #524719397, Issue #523304213, Issue #531669961, Issue #534620345, Issue #536625907, Issue #536292570, Issue #538400224, Issue #541204384, Issue #541243460, Issue #541257484)

An issue where the Pixel Tablet Speaker Dock would frequently go offline or fail to connect when attached. (Issue #530716719)

An NFC service regression that causes affected NFC tags to fail to read data or open URLs. (Issue #523935317)

An issue where fingerprint authentication is not triggered when attempting to unlock the device. (Issue #523276531, Issue #526923270)

Start auf den Pixel-Smartphones

Die Android 17 QPR1 Beta 8 startet auf allen Pixel-Smartphones, die zuvor schon Zugang zur QPR1-Schiene gehabt haben – inklusive den Pixel 6-Smartphones. Wer sich in der QPR1 Beta befindet, erhält das Update automatisch angeboten. Habt ihr bereits in die QPR2 Beta gewechselt, ist ein Umstieg auf die QPR1 nicht mehr möglich und auch beim finalen Release maximal durch einen Hardware-Reset machbar. Der Start ist für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation aus dem Jahr 2021 bis hin zum neuesten Modell Pixel 10a geplant. Das Update auf Android 17 QPR1 kommt auf Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, alle a-Geräte ab der sechsten Generation, die Foldables und auch auf das Pixel Tablet.

Alle Nutzer, die sich mit ihrem Pixel-Smartphone im Beta-Kanal befinden, sollten das Update in den nächsten Stunden angeboten bekommen. Habt ihr schon zuvor auf das finale Android 17 gewechselt, habt ihr den Beta-Kanal bereits verlassen und müsstet diesen erneut betreten. Davon ist bei einer QPR-Beta aber eher abzuraten, denn die wirklich großen Neuerungen muss man in dieser oft mit der Lupe suchen.

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