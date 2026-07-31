Gemini Update: KI-Bildgenerator Nano Banana verbreitet sich, Rekordumsätze mit KI, KI-Blase vor dem Platzen

Wir sind am letzten Tage des siebten Gemini-Monats angekommen und konnten auch in dieser Woche wieder über einige interessante Dinge berichten: Der KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana zieht in der Bildersuche ein, bei Google Earth und auch in den Workspace-Apps. Außerdem kann Google Rekordumsätze verzeichnen und bläst die KI-Blase weiter auf. Das alles und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die zurückliegende Gemini-Woche hat uns rund um die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana einige Neuerungen gebracht, denn diese ist jetzt in Google Earth integriert und bringt ganz neue Möglichkeiten. Außerdem startet man in der Google Bildersuche und wandelt diese zu einer Images-Plattform. Und wir berichten über die Anzeichen für eine KI-Blase, Googles Rekordumsätze mit KI-Diensten und das spät veröffentlichte Workspace Feature Drop.

In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Platzt die KI-Blase?

Die KI-Blase wird immer größer und könnte bei einem Platzen gewaltige Folgen haben. Allein die fünf größten Tech-Unternehmen sind mit weit über 1,5 Billionen Euro verschuldet und können nur darauf hoffen, dieses Geld mit KI-Diensten wieder hereinzuholen.

» Google, Meta, Amazon und Microsoft haben Billionen-Schulden

Rekordumsätze mit KI

Google kann mit KI Rekordumsätze erzielen, die vor allem durch die Gemini-Dienste angefeuert werden. Sowohl die Werbeeinnahmen als auch die Cloudumsätze schießen regelrecht durch die Decke.

» Google-Umsatz explodiert dank KI regelrecht









Gemini verändert Google Images

Aus der Google Bildersuche wird Google Images, das sich auch mit der Gemini-KI ganz neu aufstellt.

» Bildersuche wird zu Google Images und startet KI-Funktionen

Workspace Feature Drop

Es gibt ein neues Workspace Feature Drop für Juli, das neue Funktionen für Google Vids und Google Slides bringt. Man integriert die wichtigen KI-Mediengeneratoren.

» Workspace Feature Drop bringt Gemini zu Google Vids und Slides

Google Earth integriert Nano Banana

Google Earth integriert Gemini Nano Banana 2 und gibt den Nutzern die Möglichkeit, die Ansichten des virtuellen Globus nach eigenen Vorstellungen zu verändern.

» Google Earth integriert Gemini Nano Banana

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.