Google Play Store Aktion: Diese 69 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in das erste lange Juni-Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Start von Android 17 und zeigen euch die Funktion von Google Maps Navigation und Routenplanung. Verpasst auch nicht unser Android Update, das Gemini Update und unser Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 06.06.2026

Google Maps: So funktioniert die Routenplanung und Navigation – kurze Wege und perfekte Strecken (Video)

Apps
Schallmesser & Detektor PRO
Schallmesser & Detektor PRO
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Schallmesser & Detektor PRO
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
Contacts Widget - Speed Dial
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Contacts Widget - Speed Dial
Entwickler: Power Mind Apps
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Super Shortcut: Productivity
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Super Shortcut: Productivity
Entwickler: Geeks Empire
Preis: Kostenlos+
QR- und Barcode-Scanner PRO
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QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Sav PDF Viewer Pro
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Sav PDF Viewer Pro
Entwickler: Saverio Morelli
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Watch Faces
Tag Connected watch face
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Tag Connected watch face
Entwickler: PiT Watch Faces
Preis: Kostenlos
Tag Heuer Connected watch face
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Tag Heuer Connected watch face
Entwickler: PiT Watch Faces
Preis: Kostenlos
Tag Heuer Connected watch face
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Tag Heuer Connected watch face
Entwickler: PiT Watch Faces
Preis: Kostenlos
Battery v4 digital watch face
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Battery v4 digital watch face
Entwickler: Monkey's Dream
Preis: Kostenlos
Glow Digital: Watch face
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Glow Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
n-Digital: Watch face
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n-Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Material 4: Watch face
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Material 4: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android 17: Googles neues Betriebssystem startet bald – Google kündigt Start mit aufregenden Funktionen an

Gemini: Google pusht die Bildschirmfreigabe – Funktion soll wohl für KI-Agenten etabliert werden (Screenshots)




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Spiele
Word Mania - Brainy Word Games
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Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
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Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
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Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
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Evertale
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Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
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[365fun] TouchTouchPangPang
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[365fun] TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
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[365fun] Color Match2
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[365fun] Color Match2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Perfect 3m
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[365fun] Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] CatchBee
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[365fun] CatchBee
Entwickler: wind
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[365fun] Wood Block Travel
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[365fun] Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Bible Master – Quiz & Trivia
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Bible Master – Quiz & Trivia
Entwickler: Eggies
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Shadow Knight Ninja Fight Game
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Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
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Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
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Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Dot - Aline Same Color Dots
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Dot - Aline Same Color Dots
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Solitaire Pro : Card Games
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Entwickler: VR GAMES
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Hidden Numbers PRO
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Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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Car Racer Vr Pro
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Car Racer Vr Pro
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
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Entwickler: Eggies
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Bulbs - A game of lights
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Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
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Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
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Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
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Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
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Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
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Entwickler: Eggies
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Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
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Entwickler: Eggies
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Spelling Master - Quiz Games
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Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
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Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
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Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: RedAntz
Preis: Kostenlos
Dark Chess Plus
Dark Chess Plus
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Dark Chess Plus
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
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Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
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Entwickler: Unimob Global
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Crush the Jelly
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Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
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Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
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Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
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Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
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Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
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Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
[VIP] Mr. Balcan Idle
[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
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Icon Packs
Minka Dark - Icon Pack
Minka Dark - Icon Pack
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Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Belga Light - Icon Pack
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Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Sun Flower - Line Icon Pack
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Sun Flower - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Kathleen - Lines Icon Pack
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Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Earth - Lines Icon Pack
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Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Marigold - Lines Icon Pack
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Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Varwil Pink - Icon Pack
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Varwil Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Squid - Icon Pack
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Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squirclecut - Icon Pack
Squirclecut - Icon Pack
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Squirclecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Rigoletto - Squircle Icon Pack
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Rigoletto - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Firefly Neon Icon Pack
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Firefly Neon Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Prismatic Icon Pack
Prismatic Icon Pack
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Prismatic Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
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WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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