Gemini Update: Google schränkt Nutzung ein, neue Limits, Smart Home, neue Mediengeneratoren und Gppgle

Wir sind in eine interessante Gemini-Woche gestartet, die uns eine ganze Reihe von Ankündigungen und Neuerungen gebracht hat. Wir haben ausführlich über die Gemini-Limits berichtet, haben euch die neuen Mediengeneratoren gezeigt, berichten über die Buchstabierschwächen, den Smart Home-Start und vieles mehr. Das alles und noch viel mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Nach der großen FLut an Gemini-Ankündigungen ging es in dieser Woche überraschenderweise ähnlich stark weiter. Wir konnten über die neue Gemini Go-App berichten, euch die Limits erklären, haben die neuen Mediengeneratoren gezeigt und noch sehr viel mehr. Aber auch der Smart Home-Start wird eine wichtige Rolle spielen. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini kann nicht buchstabieren

Googles KI-Modell leistet sehr viel, doch mit einer bestimmten Sache hat es offenbar große Probleme – ähnlich wie viele andere KI-Modelle. Gemini kann tatsächlich nicht buchstabieren und ist davon überzeugt, dass im Wörtchen Google zwei p vorkommen. Wir sprechen also in Zukunft wohl von Gppgle 🙂

» Darum kann Gemini nicht buchstabieren – Gppgle ist da

Google schränkt Gemini-Nutzung ein

Google schränkt die Nutzung von Gemini durch eine ganze Reihe von Limits ein, wobei diese gar nicht so neu sind, wie es für viele Nutzer den Eindruck hat. Tatsächlich gab es auch zuvor schon Limits – wir zeigen sie euch im Vergleich zu den neuen Obergrenzen.

» So haben sich die Gemini-Limits verändert









Gemini Omni – das sind die neuen Möglichkeiten

Google hat den neuen KI-Mediengenerator Gemini Omni veröffentlicht. Wir zeigen euch dessen neue Möglichkeiten, die natürlich mit sehr vielen Videobeispielen unterlegt sind. Es gibt wirklich viel zu sehen.

» Das sind die neuen Möglichkeiten von Gemini Omni

Gemini-Limits sollen sich durch Kauf erhöhen lassen

Die Gemini-Limits sollen sich schon bald durch den Kauf von Guthaben erhöhen lassen. Statt also nur ein Abo abschließen zu können, wird es in Kürze die Möglichkeit zum Guthabenkauf geben. Jetzt gibt es erste Infos zu dieser Funktion, die von Google bereits angekündigt wurde.

» Gemini-Nutzer sollen Guthaben schon bald erhöhen können

Gemini for Home startet in Deutschland

Geminin for Home startet in Deutschland. Viele Nutzer haben lange Zeit gewartet, dass der Google Assistant auch auf den Smart Home-Produkten abgelöst wird und jetzt ist es endlich so weit.

» Google startet Gemini for Home jetzt für viele Nutzer in Deutschland

Google kauft Android-Quellcode für Gemini-Training

Google hat ein geheimes Projekt gestartet, in dessen Rahmen man den Android-Entwicklern ihren App-Quellcode abkauft. Dieser soll für das Gemini-Training verwendet werden. Das dürfte für Diskussionen sorgen.

» Darum bezahlt Google jetzt Android-Entwickler für ihren App-Quellcode









Gemini erleichtert Displayfreigabe

Google erleichtert die Displayfreigabe innerhalb von Gemini. In der Android-App gibt es zu diesem Zweck jetzt einen größeren Button, der prominenter positioniert ist und damit wohl auch als Hinweis verstanden werden darf, dass diese Funktion bald häufiger genutzt wird. Wohl auch für die KI-Agenten.

» Google erleichtert die Bildschirmfreigabe für Android-Gemini

Gemini Go startet

Google startet erstmals seit langer Zeit eine neue Android-App für das Betriebssystem Android Go. Jetzt wird das Portfolio an schlanken Anwendungen um Gemini Go erweitert.

» Google veröffentlicht neue Android-App Gemini Go

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.