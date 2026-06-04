Gemini Go: Google startet abgespeckte Version des KI-ChatBot für viele Smartphones mit Android Go

Google hat den KI-ChatBot Gemini auf alle wichtigen Plattformen gebracht und auch auf Smartphones längst als Standard für die smarte Assistenz etabliert. Jetzt folgt die nächste Plattform, die vor allem Hierzulande sicherlich schon in Vergessenheit geraten ist – aber nach wie vor Relevanz hat. Gemini startet jetzt für Android Go in einer speziell abgespeckten Version.



Vor einigen Jahren hat Google das Betriebssystem Android Go geschaffen, das sich an Smartphones mit unterdurchschnittlicher Ausstattung richtet. Das Betriebssystem ist genügsamer, um viele Funktionen bereinigt und Google bietet eine ganze Reihe von speziellen Go-Apps, die einen abgespeckten Funktionsumfang mitbringen. Jetzt startet man mit Gemini Go erstmals seit langer Zeit wieder eine neue App für dieses Universum.

Die abgespeckte Version von Gemini Go richtet sich an alle Android-Geräte, die mindestens über 2 GB RAM verfügen. Sie wird wie üblich durch langes Drücken auf die Home-Taste oder einen langen Druck auf die Power-Taste gestartet. Google beschreibt die App mit den folgenden Stärken bzw. Möglichkeiten:

Bleiben Sie in Kontakt: Bitten Sie Gemini, Ihre Kontakte anzurufen oder ihnen SMS zu senden.

Bitten Sie Gemini, Ihre Kontakte anzurufen oder ihnen SMS zu senden. Lokale Informationen finden: Prüfen Sie die Fahrzeit zur Arbeit oder stellen Sie komplexere Fragen wie: „Können Sie mir ein Ramen-Restaurant finden, das dienstags mittags geöffnet hat und in dessen Nähe sich eine Ladestation für Elektrofahrzeuge befindet?“

Prüfen Sie die Fahrzeit zur Arbeit oder stellen Sie komplexere Fragen wie: „Können Sie mir ein Ramen-Restaurant finden, das dienstags mittags geöffnet hat und in dessen Nähe sich eine Ladestation für Elektrofahrzeuge befindet?“ Plane deinen Tag: Bitte Gemini, einen Wecker zu stellen oder einen Kalendereintrag zu erstellen.

Bitte Gemini, einen Wecker zu stellen oder einen Kalendereintrag zu erstellen. Dateien hochladen: Laden Sie Dokumente, Fotos und andere Dateien hoch, um Ihren Chats mehr Kontext zu verleihen.

Laden Sie Dokumente, Fotos und andere Dateien hoch, um Ihren Chats mehr Kontext zu verleihen. Medien abspielen: Bitten Sie Gemini, Musik abzuspielen. Versuchen Sie, nach Stimmung oder Aktivität zu fragen, zum Beispiel: „Spiel Pop-Partymusik!“ oder „Spiel ruhige Akustikmusik für eine Dinnerparty.“

Die App startet als Bestandteil von Google Go und sollte in diesen Tagen auf allen kompatiblen Smartphones ankommen. Dort ersetzt es die Go-Variante des Google Assistant.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 24.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.