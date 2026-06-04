Android: Völlig neue Google-App startet – Dreambeans informiert über alle wichtigen Infos und Termine (Video)

Um die Gemini-KI in immer mehr Bereiche des digitalen Alltags zu bringen, zeigt sich Google zuletzt wieder sehr experimentierfreudig und hat jetzt eine völlig neue App angekündigt, die uns die Zukunft der informativen KI-Agenten zeigen könnte: Mit Google Dreambeans hat man eine App geschaffen, die wichtige Daten aus allen angebundenen Apps auslesen, kombinieren und zu Empfehlungen, Erinnerungen oder Informationen aufbereiten soll – und das in einem sehr interessanten Stil.



Google will die Gemini-KI im digitalen Alltag der Nutzer verankern, das ist keine große Überraschung. Dabei setzt man nicht nur auf Integrationen in bereits bestehende Apps, sondern hat in den letzten Monaten auch eine Reihe von neuen Apps geschaffen. Eine dieser Apps war Google CC, das mittlerweile ein Teil des Gemini Daily Briefings geworden ist. Jetzt zeigt man ein ähnliches Konzept, das weniger Aufgaben-orientiert ist, sondern eher als Ratgeber und Erinnerungshilfe auftritt.

Die neue App Google Dreambeans stammt aus dem Labs-Bereich des Unternehmens und soll den Nutzern dabei helfen, aus der täglichen Informationsflut die wirklich relevanten und inspirierenden Dinge herauszufiltern. Dazu kann es auf öffentliche Quellen zugreifen, auf alle Google-Apps im Rahmen der Personal Intelligence und auch auf Informationen aus vergangenen Konversationen.

Die Bezeichnung ist nicht zufällig gewählt, sondern gehört zum Konzept der App: Diese soll über Nacht alle möglichen Informationsstränge des Nutzers durchforsten, diese zusammenführen und eine oder nur sehr wenige Ideen oder Erinnerungen liefern. Diese nennt man „Beans“ (Bohnen). Es soll sich um eine „überschaubare und endliche Sammlung von täglichen Geschichten“ handeln, statt den Nutzern einen weiteren Stream zum endlosen Scrollen zu liefern. Wie das aussieht, könnt ihr im folgenden Video sehen.









Im Video sind interessante Einsatzgebiete zu sehen, die zeigen, welchen Zweck die App verfolgen soll. Wenn im Kalender beispielsweise der Besuch eines Freundes steht und eine Gmail-Bestätigung über die Lieferung von Welpenfutter eingeht, kombiniert die App dies und schlägt hundefreundliche Restaurants in der Nähe sowie passende Welpen-Trainingstipps vor. Die Gemini-KI wirkt in diesem Fall weniger wie ein Assistent oder strenger Aufräumer, sondern viel mehr wie ein Freund mit hilfreichen Tipps.

Das Design der App ist übrigens nicht nur für obiges Marketingvideo entstanden, sondern kommt tatsächlich zum Einsatz. Man will mit diesem Stil, der an gezeichnete Buchseiten erinnert, ganz bewusst eine Entschleunigung vornehmen, ohne dennoch den Fokus auf wichtige Dinge zuz verlieren. Die Bilder werden passend zum erkannten Bohnentraum, ja so nennt man das wohl, mit Gemini Nano Banana 2 erstellt.

Die neue App steht theoretisch kostenlos zur Verfügung, kann aber nur von Abonnenten von Google AI Ultra in den USA bezogen und ausprobiert werden. Ein interessantes Konzept, das eigenständig mutmaßlich nicht viel Aussicht auf Erfolg hat, aber in der einen oder anderen Google-App schon bald wieder auftauchen könnte.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.