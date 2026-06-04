Gemini: Google pusht die Bildschirmfreigabe – Funktion soll wohl für KI-Agenten etabliert werden (Screenshots)

Google hat dem KI-ChatBot Gemini erst vor gut zwei Wochen ein neues Design spendiert, das sowohl die Oberfläche moderner gestalten als auch flexibler strukturieren soll. Jetzt zeigt sich die nächste Änderung für die Android-App, die es den Nutzern noch leichter als bisher machen soll, ihr Smartphone-Display für Gemini freizugeben. Damit dürfte man die permanente Auswertung weiter pushen wollen.



Im Rahmen von Gemini Live haben Android-Nutzer schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, ihre Kamera oder auch die Displayoberfläche vollständig und für die Dauer der Anwendung permanent freizugeben. Dadurch kann die KI alles „sehen“, was der Nutzer sehen kann und entsprechende Auswertungen bieten, Analysen erstellen, hilfreiche Tipps für Oberflächen geben und noch sehr viel mehr.

Bisher war diese Freigabe im Medien-Menü etwas versteckter als die weiteren Typen. Diese besaß keinen eigenen Button, sondern nur einen Eintrag in der Liste der weiteren Möglichkeiten, zu denen etwa das Erstellen oder Bearbeiten von Bildern gehört oder auch das Zuschalten der Personal Intelligence. Jetzt wandert es nach oben, erhält einen eigenen Button und ist damit deutlich sichtbarer als bisher. Interessanterweise hat man einen solch großen Button spendiert, dass dieser zumindest auf folgendem Screenshot schon dominant wirkt.

Google dürfte damit erreichen wollen, dass die Nutzer der Gemini-KI noch häufiger ihr gesamte Display bzw. die Benutzeroberfläche freigeben. Das könnte vor allem für den Einsatz von KI-Agenten unter Android essenziell sein, wenn diese nicht nur Aufgaben im Hintergrund erledigen, sondern auch konkrete Anwendungen bieten sollen. Weil das noch in diesem Jahr umfangreich starten soll, ergibt diese Aufwertung Sinn.

Die neue Oberfläche zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern und dürfte somit der neue Standard für dieses Menü und die schnelle Zugänglichkeit der Freigabe sein.

[9to5Google]

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