Fitbit Air: Viele neue Bänder und Designs kommen – Google veröffentlicht Spezifikationen für alle Nutzer

Mit dem neuen Google Fitbit Air ist dem Unternehmen offenbar ein erfolgreicher Neustart gelungen, denn die Nutzer zeigen sich vom Produkt begeistert, das derzeit an vielen Stellen ausverkauft ist. Um auf diesem Erfolg aufzubauen, hat man jetzt die Blueprints und eine Reihe von wichtigen Spezifikationen für den Fitnesstracker ohne Display veröffentlicht. Mit diesen ist es für alle Interessierten möglich, eigene Bänder auf den Markt zu bringen.



Vor wenigen Tagen ist der Google Fitbit Air in den Verkauf gestartet und dürfte wohl jetzt schon sehr populär sein, denn sowohl Nutzer als auch Tester zeigen sich begeistert. Weil der Fitnesstracker aufgrund seines Designs auch ein modisches Accessoire ist, bei dem die Technik nahezu unsichtbar ist, will man jetzt zeitnah auf eine große Auswahl an Bändern setzen. Google selbst bietet nur zwei unterschiedliche Varianten, doch dabei soll es nicht bleiben.

Vermutlich wird es schon bald unzählige Bänder von Drittanbietern geben, doch diese dürften sich wohl zunächst noch nicht ganz überzeugt gezeigt haben oder waren vielleicht selbst vom Produkt überrascht. Daher will Google jetzt den Turbo einlegen und hat im hauseigenen Google Store sowohl die Blueprints als auch umfangreiche Spezifikationen und Informationen zum Fitnesstracker veröffentlicht.

Dabei geht es nicht nur um die Abmessungen und den Verbund zum Gerät, sondern auch um Details wie die Sicherheit, den Druck auf den Sensor und mehr. Denn immerhin ist bei diesem Gerät das Band der Hauptbestandteil, der die technische Komponente sicher, zuverlässig und für den gewünschten Einsatz optimal in seiner Position halten soll. Man spricht davon, dass jetzt „jeder“ seine eigenen Bänder fertigen könne – wenn man die entsprechenden Möglichkeiten für 3D-Druck oder vielleicht auch Webfähigkeiten hat.

Für frühe Käufer des Fitbit Air ist das nicht nur aufgrund der bald steigenden Auswahl an Bändern eine gute Nachricht. Denn man darf das auch ein Bekenntnis seitens Google verstehen, dass man große Hoffnungen in das Produkt (und seine späteren Nachfolger) setzt. Keine Eintagsfliege wie etwa das Pixel Tablet, sondern ein echtes Lifestyle-Produkt, auf dem man aufbauen kann.

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[9to5Google]

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